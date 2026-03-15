हलाल नहीं परोसूंगा... कहने पर मचा हंगामा, मिली जेल! लंदन में सिख कारोबारी के साथ जो हुआ, उसे जानकर हो जाएंगे हैरान

London Restaurant controversy: लंदन के वेस्ट इलाके में स्थित एक सिख रेस्टोरेंट अचानक दुनिया की राजनीति और सोशल मीडिया पर बहस का हिस्सा बन गया है. इस पूरे मामले की शुरुआत एक छोटे से फैसले से हुई. रेस्टोरेंट ने हलाल मांस परोसने से मना कर दिया और इसकी जगह पर सिख परंपरा के मुताबिक झटका मांस परोसने का फैसला लिया. लेकिन यही फैसला जल्द ही एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया. रेस्टोरेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स वायरल होने लगी और रेस्टोरेंट के मालिक हरमन सिंह कपूर को गिरफ्तार तक होना पड़ा है.

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट के मालिक हरमन सिंह कपूर की एक घोषणा से. जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनका रेस्टोरेंट हलाल मांस नहीं परोसेगा. कपूर के मुताबिक एक सिख होने के नाते वह झटका मांस यानी एक ही वार में वध वाले मांस को प्राथमिकता देते हैं. इसके पीछे का कारण है कि सिख धर्म में कुट्ठा यानी धीमी गति से वध जैसे हलाल वर्जित माना जाता है.

कपूर का आरोप है कि इस फैसले के बाद उन्हें महीनों तक प्रताड़ित किया गया. उन्हें ऑनलाइन फर्जी रिव्यू, धमकियां और यहां तक कि रेस्टोरेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा. 14 मार्च को स्थिति तब और खराब हो गई जब रेस्टोरेंट के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी.

गिरफ्तारी और सोशल मीडिया तक बवाल

भीड़ जुटने से पहले कपूर ने सोशल मीडिया पर नॉन-हलाल मीटअप को लेकर अपील किया था और समर्थकों से रिकॉर्डिंग डिवाइस लाने के लिए कहा था. हंगामे के दौरान कपूर ने अपनी सुरक्षा के लिए किरपान निकाल लिया. इस पूरे मामले के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के बजाय कपूर को ही गिरफ्तार कर लिया. घटना के वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर के कई दक्षिणपंथी कमेंटेटरों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया.

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इस विवाद पर अमेरिकी राजनीतिक एक्टिविस्ट वेलेंटीना गोमेज जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि सिख रेस्तरां मालिक को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने हलाल मांस परोसने से इनकार किया. हालांकि कई दावे अभी पुष्टि के बिना हैं जैसे भीड़ की असली संख्या, घटनाक्रम और गिरफ्तारी के पीछे का कारण.

इतिहास का दोहराव?

जानकारों का मानना है कि यह घटना केवल खाने के मेन्यू तक ही सीमित नहीं है. यह ब्रिटेन में बढ़ती अप्रवासी राजनीति और इस्लामी चरमपंथ के प्रति सरकार की ढिलाई के दावों की प्रतीक बन गई है. साल 2022 में हुए लीसेस्टर दंगों की तरह यहां भी भारत-पाकिस्तान विभाजन की पुरानी कड़वाहट लंदन की सड़कों पर दिखाई दे रही है. फिलहाल रंगरेज रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है लेकिन इसने ब्रिटेन की कानून व्यवस्था और बहुसंस्कृतिवाद पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

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अब जान लीजिए हलाल और झटका मांस में अंतर

इस्लामिक नियमों के मुताबिक मांस जानवर का गला काटकर अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसमें शरीर से खून पूरी तरह से निकल जाता है. झटका में एक ही वार में जानवर को मार दिया जाता है, कई सिख इसे धार्मिक रूप से सही मानते हैं.

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