अमेरिका में 100000 सिख ड्राइवरों पर मंडराया संकट! ट्रंप का नया नियम लाने वाला है नई आफत

USA: अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 1 लाख सिख ट्रक ड्राइवरों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. हाल ही में दो बड़े सड़क हादसों के बाद अमेरिकी परिवहन विभाग (DOT) ने व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) जारी करने की प्रक्रिया पर देशव्यापी ऑडिट किया है जिसमें गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं. जांच में पाया गया कि कई राज्यों ने संघीय नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर योग्य और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को भी CDL जारी किए.

कैलिफोर्निया पर सबसे ज्यादा सवाल

DOT की रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया में जारी किए गए गैर निवासी CDL में से 25% या उससे अधिक लाइसेंस अनुचित तरीके से जारी किए गए जिनमें कई लाइसेंस ऐसे हैं जो ड्राइवरों की वैध प्रवास अवधि समाप्त होने के बाद भी सक्रिय रहे.

फ्लोरिडा हादसे से शुरू हुआ विवाद

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामला तब सुर्खियों में आया जब फ्लोरिडा में भारतीय मूल के हरजिंदर सिंह नामक ट्रक चालक पर अगस्त में हुई एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत का आरोप लगा. सिंह दो बार एयर-ब्रेक टेस्ट में फेल हुए थे लेकिन फिर भी उन्हें प्रशिक्षण देने वाली कंपनी ने उनकी अंग्रेजी दक्षता की झूठी पुष्टि की थी. इस हादसे ने रिपब्लिकन शासित फ्लोरिडा और डेमोक्रेट शासित कैलिफोर्निया व वाशिंगटन राज्यों के बीच कानूनी टकराव को जन्म दिया. फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन राज्यों पर अवैध अप्रवासियों को CDL जारी करने का आरोप लगाया है.

इस बीच, अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय आपातकाल करार देते हुए कहा कि 80000 पाउंड वजन वाले ट्रक चलाने के लाइसेंस खतरनाक ड्राइवरों को दिए जा रहे हैं. यह हर परिवार की सड़क सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है.

सिख ड्राइवरों में बढ़ी चिंता

इन घटनाओं के बाद भारत से आए वैध अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों में भी चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि अब उन्हें लाइसेंस रद्द होने, नौकरी छिनने और नस्लीय भेदभाव का डर सताने लगा है. कई ड्राइवरों ने बताया कि ट्रक स्टॉप और पेट्रोल पंपों पर अब उन्हें संदेह की नजरों से देखा जा रहा है. इस बीच, एक लोकप्रिय सिख ट्रक ड्राइवर समूह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हां, हम अंग्रेजी बोलते हैं. हम कानून और सड़क के नियमों का पालन करते हैं. हम कानूनी रूप से यहां हैं और इस देश के मूल्यों का सम्मान करते हैं लेकिन अब हमें कुछ लोगों की गलतियों की वजह से शक की नजरों से देखा जा रहा है यह दुखद है. रिपोर्ट के असर के बाद कनाडा ने भी अप्रवासी ड्राइवरों को CDL जारी करने की प्रक्रिया को और कड़ा करने की घोषणा की है.