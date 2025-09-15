30 सालों से कैलिफोर्निया में रह रही थी सिख दादी, अचानक ICE ने किया गिरफ्तार, भड़के समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन

America Immigration Enforcement: अमेरिका में इन दिनों आव्रजन अधिकारियों (ICE) की नजर देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर है. वहीं कैलिफोर्निया में आव्रजन अधिकारियोंने 73 साल की एक सिख महिला को हिरासत में ले लिया है. महिला उस दौरान US एजेंसी के पास नियमित जांच के लिए गई थी. घटना का महिला के परिवार और समुदाय के सदस्यों ने विरोध जताया है. इसको लेकर कई प्रवासियों में चिंता भी फैली है.

महिला को हिरासत में लिया

लोकल अमेरिकी वेबसाइट 'बर्कलेसाइट' की रिपोर्ट के मुताबिक हरजीत कौर पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से नॉर्थ कैलिफॉर्नियां के ईस्ट बे में रह रही हैं. उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में नियमित जांच के दौरान आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें उसे बेकर्सफील्ड के एक डिटेंशन सेंटर ले जाया गया. 'ABC7 न्यूज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरजीत कौर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. वह साल 1992 में भारत से अपने 2 बेटों के साथ सिंगल मदर के रूप में अमेरिका आई थीं.

असाइलम केस को किया था रिजेक्ट

हरजीत कौर की बहू मंजी कौर ने बताया कि साल 2012 में उनके असाइलम केस को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वह तबसे 13 साल से भी ज्यादा समय से हर 6 महीने में सैन फ्रैंसिस्को स्थित ICE में लगातार रिपोर्ट करती रही हैं. बर्कलेसाइट' की रिपोर्ट के मुताबिक ICE ने महिला को आश्वासन दिया है कि जब तक वे उसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं पा लेते तब तक वह वर्क परमिट के साथ अमेरिका में सर्विलेंस के अंदर रह सकती है. कौर के परिवार, इंडिविजिबल वेस्ट कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी और सिख सेंटर ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को उनके लिए विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें कई स्थानीय निर्वाचित अधिकारी और अन्य राजनीतिक नेता भी शामिल हुए.

महिला के समर्थन में आया समुदाय

'KTVY Fox2' नाम के एक न्यूज पोर्टल ने कांग्रेसी गारमेंडी के हवाले से कहा कि उनके ऑफिस ने ICE को एक जांच भेजी है, जिसमें कौर को उनके परिवार से मिलाने का अनुरोध किया गया है. गारमेन्डी ने कहा,' राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू में अपनी आव्रजन नीति में सबसे बुरे लोगों को हटाने का वादा किया था. फिर भी इस प्रशासन ने एक 73 साल की महिला को हिरासत में लेने का फैसला किया, जो समुदाय की एक सम्मानित सदस्य हैं और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. वह 13 साल से भी ज्यादा समय से हर 6 महीने में ICE को नियमित रूप से रिपोर्ट करती रही हैं. यह ट्रंप के आव्रजन प्रवर्तन की गलत प्राथमिकताओं का एक और उदाहरण है.' गारमेंडी ने महिला और उनके परिवार को पूरा समर्थन देने की बात कही.

