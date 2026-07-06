/सिक्किम की बेटी त्शेरिंग चोदेन ने रचा इतिहास, फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी; अब इस रिकॉर्ड पर नजर

Mountaineer Tshering Choden Latest News: भारत की पर्वतारोही त्शेरिंग चोदेन ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर) फतह की. मूलरूप रूप से सिक्किम की रहने वाली त्शेरिंग ने यह अचीवमेंट रविवार सुबह हासिल की. यूरोप की यह ऊंची चोटी रूस में स्थित है. उनकी इस उपलब्धि सिक्किम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन (SMA) ने खुशी जाहिर की है.
SMA ने बयान जारी कर कहा कि त्शेरिंग चोदेन की यह सफलता उनके पर्वतारोहण सफर में एक अहम उपलब्धि है. यह उपलब्धि उन्हें प्रतिष्ठित सेवन समिट्स चुनौती को पूरा करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाती है. सेवन समिट्स में सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना शामिल होता है.
एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि त्शेरिंग चोदेन इससे पहले अगस्त 2025 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर चुकी हैं. अब माउंट एल्ब्रस उनकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. संस्था ने कहा कि जैसे-जैसे वे दुनिया की सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों को जीतने की अपनी मुहिम जारी रखेंगी, उनकी यह सफलता पूरे राज्य और उससे आगे के महत्वाकांक्षी पर्वतारोहियों और साहसिक उत्साही लोगों को प्रेरित करेगी.
संस्था ने कहा कि दो चोटियों को फतह करने के बाद त्शेरिंग चोदेन अब देश की चुनिंदा सफल पर्वतारोही बनने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही हैं. वे सातों ऊंची चोटियों को फतह कर भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सफल पर्वतारोही भी बन जाएंगी. (ANI)