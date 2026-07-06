/सिक्किम की बेटी त्शेरिंग चोदेन ने रचा इतिहास, फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी; अब इस रिकॉर्ड पर नजर

एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि त्शेरिंग चोदेन इससे पहले अगस्त 2025 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर चुकी हैं. अब माउंट एल्ब्रस उनकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है. संस्था ने कहा कि जैसे-जैसे वे दुनिया की सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों को जीतने की अपनी मुहिम जारी रखेंगी, उनकी यह सफलता पूरे राज्य और उससे आगे के महत्वाकांक्षी पर्वतारोहियों और साहसिक उत्साही लोगों को प्रेरित करेगी.