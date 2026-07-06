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सिक्किम की बेटी त्शेरिंग चोदेन ने रचा इतिहास, फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी; अब इस रिकॉर्ड पर नजर

Tshering Choden Mount Elbrus News: सिक्किम की बेटी पर्वतारोही त्शेरिंग चोदेन ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है. यह चोटी रूस में है, जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल माना जाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:10 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:10 AM IST
सिक्किम की बेटी त्शेरिंग चोदेन ने रचा इतिहास, फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी; अब इस रिकॉर्ड पर नजर
Image Credit: पर्वतारोही त्शेरिंग चोदेन (क्रेडिट एएनआई)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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