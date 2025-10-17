गोलियों की गूंज से टूटी शांति, तालिबान-पाकिस्तान के बीच दशकों का सबसे बड़ा टकराव; रिश्तों में बढ़ी दरार

Pakistan Taliban Latest News: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही सीमाई तनातनी एक बार फिर हिंसक रूप ले चुकी है. हाल के दिनों में सीमा पर हुई झड़पों और हवाई हमलों ने दोनों इस्लामी पड़ोसी देशों के रिश्तों में ठंडक ला दी है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की जड़ पुरानी है. पाकिस्तान का कहना रहा है कि अफगान तालिबान की शरण में काम करने वाले आतंकी संगठन 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)' उसके देश में लगातार हमले कर रहे हैं.

इस्लामाबाद ने कई बार काबुल से मांग की कि वह इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही. तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सेना खुद सीमाई तनाव बढ़ाने और अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है.

'तालिबान ने बिना उकसावे के किए हमले'

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफक़त अली खान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, '11–12 और फिर 14–15 अक्टूबर की रातों में अफगान तालिबान ने बिना किसी उकसावे के सीमा पार हमले किए. उन्होंने कहा, पाकिस्तान अफगान तालिबान, ‘फितना अल खवारिज’ और ‘फितना अल हिंदुस्तान’ की ओर से की गई अनुचित कार्रवाई से हालात खराब हो गए हैं. यह कदम शांतिपूर्ण पड़ोसी संबंधों की भावना के विपरीत है.'

खान ने आगे बताया कि पाकिस्तान ने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन हमलों का जवाब दिया और अफगान सीमा के अंदर मौजूद तालिबान से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. प्रवक्ता ने कहा, 'हमारा जवाब बहुत सटीक और सीमित था. हमने कोशिश की कि किसी निर्दोष अफगान नागरिक को नुकसान न पहुँचे.' इन झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबरें हैं.

तालिबान का पलटवार, पाकिस्तान पर लगाए आरोप

दूसरी ओर, तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा इस्लामाबाद पर 'झूठ फैलाने और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों को पनाह देने' का आरोप लगाया है. काबुल का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

बातचीत की कोशिशें जारी

तनावपूर्ण माहौल के बावजूद दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि वे विवाद का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए तलाशना चाहते हैं. पाकिस्तान के प्रवक्ता शफक़त अली खान ने कहा, 'हम एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि अफगान तालिबान आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा.'

स्थिति अब भी नाजुक

विश्लेषकों का मानना है कि यह झड़पें पिछले कई दशकों में दोनों देशों के बीच हुई सबसे गंभीर सैन्य मुठभेड़ हैं. अगर बातचीत नाकाम रहती है, तो यह तनाव दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. ऐसे में यह आग कहां जाकर रुकेगी, इस बारे में पाकिस्तान भी कुछ नहीं बता सकता है.