सिलिकॉन वैली में चीन और रूस ने महिला जासूसों को किया तैनात, एलन मस्क ने ली चुटकी

ELon Musk: सिलिकॉन वैली के राज चुराने के लिए अमेरिका में चीन और रूस द्वारा छेड़े गए सेक्स वॉर पर एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी और रूसी खुफिया एजेंट इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए प्रलोभन, प्रेम संबंधों का सहारा ले रहे है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:46 PM IST
Silicon Valley Sex Warfare: अमेरिकी टेक हब सिलिकॉन वैली में चीन और रूस द्वारा Sex Warfare छेड़े जाने की रिपोर्ट सामने आई है. दावा किया गया है कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां आकर्षक महिला जासूसों के जरिए अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों और उद्योग से जुड़े लोगों को निशाना बना रही हैं. इन जासूसों पर प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत हेरफेर के जरिए टेक्नोलॉजी, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराने का आरोप है.

ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जासूस खुद को उद्यमी, निवेशक या रोमांटिक पार्टनर बताकर अमेरिकी तकनीकी जानकारों से संपर्क बनाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी और रूसी एजेंट सिलिकॉन वैली से लेकर सिएटल तक के प्रमुख केंद्रों को निशाना बना रहे हैं. इस खुलासे पर स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी चुटकी ली. उन्होंने रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर वह 10 नंबर की है, तो आप एक संपत्ति हैं. मस्क की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसे कई यूजर्स मजाक के रूप में देख रहे हैं.

 

सुरक्षा एजेंसिया कर रही मामले की जांच

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, सेक्स वॉरफेयर एक बढ़ती हुई चिंता है क्योंकि विदेशी एजेंट अमेरिकी टेक कंपनियों से व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक जेफ स्टॉफ ने चेतावनी दी कि चीन हमारे स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों को निशाना बना रहा है. यह उसकी आर्थिक युद्ध रणनीति का हिस्सा है.  वहीं पामीर कंसल्टिंग के मुख्य खुफिया अधिकारी जेम्स मुलवेनन ने बताया कि उन्हें लिंक्डइन पर कई आकर्षक युवा चीनी महिलाओं से एक जैसी फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलीं, जो उनके अनुसार एक संगठित जासूसी अभियान का हिस्सा हो सकती हैं. उन्होंने इस स्थिति को वाइल्ड वेस्ट यानी पूरी तरह बेकाबू बताया. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

