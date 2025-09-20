यूरोप के कई एयरपोर्ट्स ठप, खतरनाक साइबर अटैक से मचा हड़कंप, लंदन, ब्रुसेल्स और बर्लिन में अफरा-तफरी
दुनिया

यूरोप के कई एयरपोर्ट्स ठप, खतरनाक साइबर अटैक से मचा हड़कंप, लंदन, ब्रुसेल्स और बर्लिन में अफरा-तफरी

European Airports Cyber ​​Attack News: यूरोप के कई हवाई अड्डों पर साइबर अटैक होने से लोग परेशान हैं. वहां एक साथ 3 एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड मशीनों से काम ठप पड़ गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:17 PM IST
यूरोप के कई एयरपोर्ट्स ठप, खतरनाक साइबर अटैक से मचा हड़कंप, लंदन, ब्रुसेल्स और बर्लिन में अफरा-तफरी

Cyber ​​Attack News on European Airports: दुनिया में साइबर तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है. उतनी ही तेजी से साइबर से जुड़े अपराध चिंता की बड़ी वजह भी बन रहे हैं. आज एक साथ यूरोप के बड़े हवाई अड्डों पर साइबर अटैक हुए, जिससे हड़कंप मचा दिया. इन साइबर हमलों की वजह से यूरोप का सबसे व्यस्त रहने वाला लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, पुर्तगाल का ब्रुसेल्स एयरपोर्ट और बर्लिन एयरपोर्ट पर चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए. यहीं ही, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हुई और कई को रद्द कर दिया गया. ऑटोमेटेड मशीनें काम न करने की वजह से यात्रियों को लंबी-लंबी कतारों का सामना करना पड़ा.

हमला किसने किया और कैसे फैला?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला कोलिंस एयरोस्पेस नाम की कंपनी पर हुआ, जो दुनिया भर के एयरलाइंस को चेक-इन और बोर्डिंग सॉफ्टवेयर देती है. कंपनी की पैरेंट कंपनी आरटीएक्स ने बताया कि उनके सॉफ्टवेयर में 'साइबर से जुड़ी खराबी' आ गई, जिससे कुछ एयरपोर्ट्स पर असर पड़ा. यह साइबर हमला शुक्रवार रात (19 सितंबर) को शुरू हुआ, जो शनिवार सुबह तक फैल गया. हैकर्स ने सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चेक-इन और बैगेज ड्रॉप बंद हो गए. कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तक सीमित ह, और मैनुअल तरीके से काम चलाया जा सकता है. वे जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. 

मैनुअल चेक-इन का सहारा

ब्रुसेल्स एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि ऑटोमेटेड सिस्टम पूरी तरह बंद हैं, इसलिए सिर्फ हाथ से चेक-इन और बोर्डिंग हो रही है. इससे फ्लाइट शेड्यूल पर भारी असर पड़ा है और उड़ानों में देरी या कैंसलेशन हो रहा है. हीथ्रो एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने भी एडवाइजरी जारी कर बताया है कि थर्ड-पार्टी सप्लायर की 'टेक्निकल प्रॉब्लम' से रवाना होने वाले पैसेंजर्स को देरी हो सकती है. बर्लिन एयरपोर्ट ने भी कहा कि यूरोप भर में एक सिस्टम प्रोवाइडर की खराबी से चेक-इन में ज्यादा वेटिंग टाइम लग रहा है. तीनों हवाई अड्डा प्रबंध तंत्र ने जल्द ही हल निकल जाने की उम्मीद जताई है. यात्रियों को सलाह दी गई कि एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस चेक करके ही अपने घरों से निकलें. 

एयर इंडिया ने भी जारी की एडवाइजरी 

यूरोप के हवाई अड्डों पर साइबर अटैक होने के बाद एयर इंडिया ने भी सवारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि हीथ्रो हवाई अड्डे से उड़ानों में कुछ दिक्कत संभव है. थर्ड पार्टी तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी के चलते लोगों को चेक इन करने में परेशानी हो रही है. इसे सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है.

क्या है आगे की चुनौती?

यह घटना एयरपोर्ट्स की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हवाई यात्रा के सिस्टम अब हैकर्स का आसान टारगेट बन गए हैं. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी जगहों पर जांच चल रही है. यूरोपीय रेगुलेटर्स इसकी समीक्षा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत न हो. फिलहाल, पैसेंजर्स को मैनुअल प्रोसेस से जूझना पड़ रहा है, जिसमें समय ज्यादा लगने से लोग परेशान हैं. अगर आपका फ्लाइट इन एयरपोर्ट्स से है, तो अपडेट चेक करते रहें! 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Europe News in HindiCyber ​​Attack News

