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सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ उगला जहर, सिंगापुर में होगी 3 साल की जेल! चीन के 14 भड़काऊ पोस्ट्स पर लगा बैन

Singapore: सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया पर भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाली 14 भड़काऊ पोस्ट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. जांच के मुताबिक, भारतीयों को 'करी का जमावड़ा' बताने वाला यह नफरती कंटेंट चीन से जुड़े प्लेटफॉर्म्स से फैलाया गया था. सरकार ने इसे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की नापाक कोशिश करार दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:38 AM IST
सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ उगला जहर, सिंगापुर में होगी 3 साल की जेल! चीन के 14 भड़काऊ पोस्ट्स पर लगा बैन
Image Credit: Singapore

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