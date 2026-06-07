/सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ उगला जहर, सिंगापुर में होगी 3 साल की जेल! चीन के 14 भड़काऊ पोस्ट्स पर लगा बैन

सिंगापुर के गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह नफरती खेल मई के महीने में चीनी सूचना क्षेत्र में ऑनलाइन शुरू हुआ था. इसके कुछ ही समय बाद इंटरनेट पर ऐसे भड़काऊ वीडियो और मीम्स की बाढ़ आ गई, जिनमें दावा किया जाने लगा कि सिंगापुर पर भारतीयों का कब्जा होता जा रहा है. इतना ही नहीं, बेहद अपमानजनक और नस्लभेदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर में भारतीयों की बढ़ती मौजूदगी की तुलना करी के जमावड़े से की गई. इन पोस्टों के जरिए यह भ्रम फैलाने की कोशिश भी की गई कि सिंगापुर में भारतीय मूल के राजनेताओं की बढ़ती संख्या केवल भारतीय प्रवासियों के फायदे के लिए काम करेगी.