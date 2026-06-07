/सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ उगला जहर, सिंगापुर में होगी 3 साल की जेल! चीन के 14 भड़काऊ पोस्ट्स पर लगा बैन

Anti India Propaganda: भारत और भारतीयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हुआ है. जानकारी के अनुसार, शांतिप्रिय देश माने जाने वाले सिंगापुर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन से जुड़े 14 भारत-विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है.
सिंगापुर के गृह मंत्रालय (MHA) ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि ये पोस्ट भारतीय समुदाय को निशाना बना रही थीं और सिंगापुर के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए YouTube, Facebook और X को निर्देश जारी कर कहा है कि वे सिंगापुर के यूजर्स के लिए इन सभी विवादित पोस्ट को तुरंत ब्लॉक करें.
सिंगापुर पुलिस ने यह कड़ा एक्शन अपने 'ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट' के तहत लिया है. सिंगापुर के गृह मामलों के मंत्री एडविन टोंग ने मीडिया को बताया कि यह भारत-विरोधी नफरती कंटेंट सिंगापुर के भीतर का नहीं, बल्कि विदेशों से प्लांट किया गया था.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस भड़काऊ कंटेंट की शुरुआत संभवतः चीन स्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों से हुई थी, जिसके बाद इसे तेजी से फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया गया. मंत्री एडविन टोंग ने साफ कहा कि ये वीडियो हमारे बहुजातीय समाज पर सीधा हमला हैं. वे लोगों को नस्ल के आधार पर बांटना चाहते हैं, लेकिन सिंगापुर में हर समुदाय का समान सम्मान और स्थान है.
सिंगापुर के गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह नफरती खेल मई के महीने में चीनी सूचना क्षेत्र में ऑनलाइन शुरू हुआ था. इसके कुछ ही समय बाद इंटरनेट पर ऐसे भड़काऊ वीडियो और मीम्स की बाढ़ आ गई, जिनमें दावा किया जाने लगा कि सिंगापुर पर भारतीयों का कब्जा होता जा रहा है. इतना ही नहीं, बेहद अपमानजनक और नस्लभेदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर में भारतीयों की बढ़ती मौजूदगी की तुलना करी के जमावड़े से की गई. इन पोस्टों के जरिए यह भ्रम फैलाने की कोशिश भी की गई कि सिंगापुर में भारतीय मूल के राजनेताओं की बढ़ती संख्या केवल भारतीय प्रवासियों के फायदे के लिए काम करेगी.
प्रशासन का मानना है कि यह प्रोपेगैंडा सिंगापुर की बहुजातीय नीति को पश्चिमी देशों को खुश करने का दिखावा साबित करने के लिए रचा गया था. पोस्टों में दावा किया गया कि सिंगापुर की असली स्थिरता उसकी बहुजातीय नीति से नहीं, बल्कि वहां की बहुसंख्यक चीनी आबादी से आती है. बता दें कि सिंगापुर की कुल आबादी का समीकरण कुछ इस प्रकार है:
1. चीनी मूल के लोग: लगभग 75 प्रतिशत
2. मलय मूल के लोग: लगभग 15 प्रतिशत
3. भारतीय मूल के लोग: लगभग 9 प्रतिशत
सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने इन पोस्टों को समाज में फूट डालने की एक शरारती और नापाक कोशिश करार दिया है. सरकार ने विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय प्रवासी मजदूरों का पक्ष लेते हुए कहा कि वे सिंगापुर की तरक्की और विकास की रीढ़ हैं. मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा कि विदेशों की धरती से होने वाले ये नफरती हमले हमारे लिए अस्वीकार्य हैं.
सिंगापुर प्रशासन के मुताबिक, यह आपत्तिजनक कंटेंट वहां के पीनल कोड की धारा 298A का सीधा उल्लंघन है. इस कानून के तहत नस्ल और धर्म के आधार पर नफरत या नफरती माहौल पैदा करने वाले दोषियों को 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी विदेशी सरकार द्वारा सुनियोजित अभियान चलाने के सबूत नहीं मिले हैं, यह अलग-अलग देशों के इंटरनेट यूजर्स द्वारा फैलाई गई नफरत का नतीजा है.