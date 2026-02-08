Advertisement
trendingNow13101967
Hindi Newsदुनियाऑफिस में दोस्ती, फिर की करोड़ों की ठगी, भारतीय मूल के व्यक्ति ने इस देश में कराई जगहंसाई

ऑफिस में दोस्ती, फिर की करोड़ों की ठगी, भारतीय मूल के व्यक्ति ने इस देश में कराई जगहंसाई

Singapore News: सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को ठगी के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई है. उसने 25 साल की महिला से 7 महीने में करीब 1.6 करोड़ रुपये की ठगी की थी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 08, 2026, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस में दोस्ती, फिर की करोड़ों की ठगी, भारतीय मूल के व्यक्ति ने इस देश में कराई जगहंसाई

Singapore News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो हर किसी को शर्मसार कर देते हैं. सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान है. 31 साल के इस आदमी ने एक 25 साल की महिला से 7 महीने में करीब 1.6 करोड़ रुपये की ठगी की, साल 2021 से हो रही इस ठगी के बाद अब उसे 2 साल क सजा सुनाई गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

कंपनी में हुई थी मुलाकात
युवक की मुलाकात महिला से कैरोसेल सिंगापुर की ई-कॉमर्स कंपनी में हुई थी. आदमी की पहचान थेवेंद्रन के तौर पर हुई, जिसने महिला को यकीन दिलाया कि उनकी सच्ची दोस्ती है, जबकि वह उससे बार-बार अलग-अलग वजहों से पैसे मांगता रहा. उसने दावा किया कि उसे कोर्ट केस, बेल, डेंटल बिल और दूसरे खर्चों के लिए पैसे चाहिए. मदरशिप की रिपोर्ट के मुताबिक उसने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी जुए की आदत को पूरा करने के लिए किया.

57 बार दिया झांसा
यह स्कैम 24 जुलाई, 2021 को शुरू हुआ, जब थेवेंद्रन ने कैरोसेल पर PlayStation 4 की एक लिस्टिंग पोस्ट की. महिला ने सात दिनों के अंदर डिलीवरी के लिए S$150 का डिपॉजिट दिया और बाद में गेम्स के लिए और S$49 ट्रांसफर किए. उसे लगा कि वह PS4 के लिए पैसे दे रही है, जो कभी डिलीवर नहीं हुआ. शुरुआती ट्रांजैक्शन के बाद, थेवेंद्रन ने महिला को कैरोसेल और WhatsApp पर मैसेज करना जारी रखा. 17 अगस्त, 2021 से 9 जनवरी, 2022 के बीच, उसने 57 बार पैसे भेजने का झांसा दिया. कई बार, उसने उसके कहने पर S$10,000 ट्रांसफर किए.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ खुलासा
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब महिला ने अपने पिता के बैंक अकाउंट से बिना उसकी जानकारी के S$26,000 ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद पुलिस जांच हुई. तब मामले का खुलासा हुआ. खुलासे के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया है और उसे सजा सुनाई गई है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

singapore news

Trending news

ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज