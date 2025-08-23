घरवाली भारतीय, बाहरवाली सिंगापुरी, युवक ने रचाई दो शादियां, डिलीवरी वार्ड से खुला सालों से दफ्न राज
Advertisement
trendingNow12893964
Hindi Newsदुनिया

घरवाली भारतीय, बाहरवाली सिंगापुरी, युवक ने रचाई दो शादियां, डिलीवरी वार्ड से खुला सालों से दफ्न राज

Singapore News: सिंगापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं. यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी की. जिसका अजीबो-गरीब तरीके से खुलासा हुआ और फिर उसे सजा सुनाई गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 23, 2025, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घरवाली भारतीय, बाहरवाली सिंगापुरी, युवक ने रचाई दो शादियां, डिलीवरी वार्ड से खुला सालों से दफ्न राज

Singapore News: दुनिया भर से कभी-कभी ऐसे मामले सामन आते हैं जहां पर देखा जाता है कि शादीशुदा लोग किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध में आ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से आया है. यहां पर एक भारतीय व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया, कई सालों तक उसकी पहली पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं लगी. इसका खुलासा अजीबो-गरीब तरीके से हुआ, जिसके बाद उस युवक को तीन महीने और तीन हफ्ते की सजा सुनाई गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

शादी के बाद गया सिंगापुर
युवक की 2007 में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ साल 2011 में सिंगापुर गया था. यहां जाने के बाद वो किसी और महिला के संपर्क में आ गया और दोनों में प्यार हो गया, सलमा बी अब्दुल रजाक की सिंगापुरी महिला पहले से जान रही थी कि वो शादीशुदा है, इसके बावजूद भी उसने साल 2022 उससे शादी की. इसका रजिस्ट्रेशन भारत के नागोर में एक धार्मिक नेता ने कराया,  सिंगापुर लौटने के बाद, वैथियालिंगम अपनी पहली पत्नी के साथ रहते रहे और सलमा से मिलने जाते रहे.

कैसे हुआ खुलासा
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर, 2023 को, उनकी पत्नी ने केके महिला एवं बाल चिकित्सालय में एक बेटे को जन्म दिया. यहीं से उसका राज खुलना शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर उनकी पहली पत्नी काम करती थीं. उसने उसे अस्पताल के प्रसव कक्ष से बाहर निकलते देखा और उससे पूछताछ की और उसे उसकी गुप्त शादी के बारे में पता चला. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुनाई गई सजा
इसके बाद उसने 12 जून, 2024 को एक सिंगापुरी नागरिक के जीवनसाथी के रूप में स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया.  उसने फॉर्म में झूठा दावा किया कि उसकी कोई और शादी नहीं हुई है. जुलाई में, सलमा ने श्रम मंत्रालय को बताया कि वह उससे और एक अन्य महिला से शादी की है. अक्टूबर में उसका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद उसका मामला पुलिस के पास द्विविवाह के अपराध में पहुंचा जहां पर उप-सरकारी अभियोजक ने वैथियालिंगम के लिए दो से तीन महीने की जेल की सजा की मांग की. उसने अदालत को बताया कि उसने दोनों महिलाओं को धोखा दिया था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

singapore news

Trending news

लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
;