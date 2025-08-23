घरवाली भारतीय, बाहरवाली सिंगापुरी, युवक ने रचाई दो शादियां, डिलीवरी वार्ड से खुला सालों से दफ्न राज

Singapore News: सिंगापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं. यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी की. जिसका अजीबो-गरीब तरीके से खुलासा हुआ और फिर उसे सजा सुनाई गई है.
Singapore News: दुनिया भर से कभी-कभी ऐसे मामले सामन आते हैं जहां पर देखा जाता है कि शादीशुदा लोग किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध में आ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से आया है. यहां पर एक भारतीय व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया, कई सालों तक उसकी पहली पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं लगी. इसका खुलासा अजीबो-गरीब तरीके से हुआ, जिसके बाद उस युवक को तीन महीने और तीन हफ्ते की सजा सुनाई गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.
शादी के बाद गया सिंगापुर
युवक की 2007 में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ साल 2011 में सिंगापुर गया था. यहां जाने के बाद वो किसी और महिला के संपर्क में आ गया और दोनों में प्यार हो गया, सलमा बी अब्दुल रजाक की सिंगापुरी महिला पहले से जान रही थी कि वो शादीशुदा है, इसके बावजूद भी उसने साल 2022 उससे शादी की. इसका रजिस्ट्रेशन भारत के नागोर में एक धार्मिक नेता ने कराया, सिंगापुर लौटने के बाद, वैथियालिंगम अपनी पहली पत्नी के साथ रहते रहे और सलमा से मिलने जाते रहे.
कैसे हुआ खुलासा
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सितंबर, 2023 को, उनकी पत्नी ने केके महिला एवं बाल चिकित्सालय में एक बेटे को जन्म दिया. यहीं से उसका राज खुलना शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर उनकी पहली पत्नी काम करती थीं. उसने उसे अस्पताल के प्रसव कक्ष से बाहर निकलते देखा और उससे पूछताछ की और उसे उसकी गुप्त शादी के बारे में पता चला.
सुनाई गई सजा
इसके बाद उसने 12 जून, 2024 को एक सिंगापुरी नागरिक के जीवनसाथी के रूप में स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया. उसने फॉर्म में झूठा दावा किया कि उसकी कोई और शादी नहीं हुई है. जुलाई में, सलमा ने श्रम मंत्रालय को बताया कि वह उससे और एक अन्य महिला से शादी की है. अक्टूबर में उसका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद उसका मामला पुलिस के पास द्विविवाह के अपराध में पहुंचा जहां पर उप-सरकारी अभियोजक ने वैथियालिंगम के लिए दो से तीन महीने की जेल की सजा की मांग की. उसने अदालत को बताया कि उसने दोनों महिलाओं को धोखा दिया था.