/दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री का हुआ इन्क्रीमेंट, 64 फीसदी मिली सैलरी हाइक; अब तक कितनी हुई तनख्वाह?

साउथईस्ट एशियाई देश सिंगापुर ने पिछली बार 15 साल पहले अपने मंत्रियों के वेतन में एडजस्टमेंट किया था. इस देश को दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में जगह मिली है. वहीं प्रधानमंत्री वोंग की सैलरी में बढ़ोत्तरी 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. बता दें कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 4 लाख अमेरिकी डॉलर ( लगभग 3 करोड़ रुपये) की सालान तनख्वाह मिलती है. वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 1.9 करोड़, हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को 6 करोड़, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को लगभग 5 करोड़ का सालान वेतन मिलता है. वहीं, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एनुअल सैलरी 60 लाख रुपये है, जबकि पीएम मोदी की वार्षिक आय लगभग 20 लाख रुपये है.