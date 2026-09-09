/दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री का हुआ इन्क्रीमेंट, 64 फीसदी मिली सैलरी हाइक; अब तक कितनी हुई तनख्वाह?

Singapore President Salary: दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी अब और तगड़ा इजाफा हुआ है. मंगलवार ( 8 सितंबर 2026) को उन्होंने संसद को बताया कि सिंगापुर अपने नेताओं की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी करने वाला है. इससे उनके वेतन में 60 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होगी, जो पहले से ही दुनिया के सारे मंत्रियों में सबसे ज्यादा है.
मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सिंगापुर का कहना है कि इससे प्रतिभा आकर्षित होती है और गवर्नेंस भी अच्छा होता है. बता दें कि सिंगापुर में मंत्रियों की सैलरी आम नागरिकों से काफी ज्यादा है.
प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने बताया कि इस सैलरी हाइक के बाद उनका वार्षिक वेतन 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर (16.49 करोड़ रुपये ) से बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी 27.01 करोड़ रुपये हो जाएगा. वहीं, उप प्रधानमंत्री का वेतन 1.87 मिलियन सिंगापुर डॉलर (14.03 करोड़ रुपये) से बढ़कर 3.06 मिलियन सिंगापुर डॉलर (22.95 करोड़ रुपये) हो जाएगा, जबकि कैबिनेट मंत्रियों को वरिष्ठता और पोर्टफोलियो के महत्व के आधार पर 1.80 मिलियन सिंगापुर डॉलर (13.50 करोड़ रुपये) से 2.88 मिलियन सिंगापुर डॉलर (21.60 करोड़ रुपये) के बीच वेतन मिलेगा.
प्रधानंमत्री की इस भारी सैलरी हाइक को लेकर सिंगापुर में बहस छिड़ गई है. ऐसे में वोंग ने ऐलान किया है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान बढ़ी हुई सैलरी को अगले 5 सालों तक चैरिटी में देंगे. सैलरी बढ़ने से पहले भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री का वेतन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 देशों समेत कई अन्य नेताओं के वेतन से कहीं ज्यादा था. सैलरी बढ़ने को लेकर वेंग ने कहा,' राजनीतिक वेतन एक कठिन और भावनात्मक मुद्दा है. इसमें शामिल रकम अधिकांश नागरिकों की कमाई से कहीं अधिक है, इसलिए मैं समझता हूं कि सिंगापुरवासी इसकी बारीकी से जांच क्यों करते हैं और कई लोग इस मामले को लेकर इतना गंभीर क्यों महसूस करते हैं.'
साउथईस्ट एशियाई देश सिंगापुर ने पिछली बार 15 साल पहले अपने मंत्रियों के वेतन में एडजस्टमेंट किया था. इस देश को दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में जगह मिली है. वहीं प्रधानमंत्री वोंग की सैलरी में बढ़ोत्तरी 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. बता दें कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 4 लाख अमेरिकी डॉलर ( लगभग 3 करोड़ रुपये) की सालान तनख्वाह मिलती है. वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 1.9 करोड़, हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को 6 करोड़, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को लगभग 5 करोड़ का सालान वेतन मिलता है. वहीं, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एनुअल सैलरी 60 लाख रुपये है, जबकि पीएम मोदी की वार्षिक आय लगभग 20 लाख रुपये है.