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दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री का हुआ इन्क्रीमेंट, 64 फीसदी मिली सैलरी हाइक; अब तक कितनी हुई तनख्वाह?

Singapore President Salary Increament: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होने वाली है. इससे उनकी सैलरी बढ़कर 16.49 करोड़ रुपये हो जाएगी, जो पहले से ही दुनिया के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 09, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:46 AM IST
दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री का हुआ इन्क्रीमेंट, 64 फीसदी मिली सैलरी हाइक; अब तक कितनी हुई तनख्वाह?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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