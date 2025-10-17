Zubeen Garg Death Case: गायक जुबीन गर्ग पानी में डूबे या डुबोए गए? सिंगापुर पुलिस के जवाब से बढ़ी हलचल, क्या सामने आने जा रहा सच

Singapore Police on Zubeen Garg Suspicious Death Case: शुक्रवार को सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती जांच में उन्हें किसी तरह की साज़िश या फाउल प्ले (foul play) के संकेत नहीं मिले हैं. उनके अनुसार, मामला सिंगापुर के कोरोनर्स एक्ट 2010 के तहत जांच में है. इस जांच को पूरा होने में 3 महीने लग सकते हैं. उसके बाद रिपोर्ट स्टेट कोरोनर को सौंपी जाएगी, जो तय करेंगे कि क्या आगे 'कोरोनर की जांच' की ज़रूरत है या नहीं. सिंगापुर के कानूनों के मुताबिक, कोरोनर एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें मौत के कारण और परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल करके रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है.

भारत में शक और गिरफ्तारियां – दो दिशाओं में चल रही जांच

इस मामले में सिंगापुर पुलिस ने बेशक किसी साजिश की आशंका से इनकार किया है लेकिन असम पुलिस ने इस मामले को केवल हादसा मानने से इनकार किया है. असम में जुबीन की मौत को लेकर हत्या, साज़िश, लापरवाही से मौत और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में अब तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इसी बीच, असम पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT), जिसे आईपीएस अधिकारी मुन्ना प्रसाद गुप्ता लीड कर रहे हैं, अगले हफ्ते सिंगापुर जाएगी. वे वहां सिंगापुर पुलिस से मुलाकात कर पूरी जांच के दस्तावेज और जानकारी हासिल करेंगे.

NRI कनेक्शन भी शक के घेरे में

इस मामले में सिर्फ भारत ही नहीं, सिंगापुर में बसे सात NRI भारतीयों को भी असम पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है. पुलिस का मानना है कि इन लोगों में से कुछ उस यॉट पार्टी में मौजूद थे जहां हादसा हुआ. हालांकि अब तक किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं.

'संदिग्ध' मौत में अभी कई सवाल बाकी

जुबीन गर्ग न सिर्फ एक गायक थे, बल्कि असमिया संस्कृति का चेहरा थे. उनके गाने 'या अली', 'माया' और 'लुवाइ लुवाइ' ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बनाया. लेकिन उनकी मौत ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं. सवाल है कि क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी या किसी ने इस मौत को 'हादसा' बना दिया? इसकी वजह ये है कि जुबीन के करीबी बताते हैं कि वे अच्छे तैराक थे और पानी से डरते नहीं थे. ऐसे में उनके पानी में डूबने की बात लोगों को हजम नहीं हो रही है.

सच तक पहुंचने की राह अभी लंबी है

फिलहाल दो देश भारत और सिंगापुर अपनी-अपनी जांच में लगे हुए हैं. सिंगापुर पुलिस इसे 'साधारण डूबने की घटना' मान रही है, जबकि भारत में इसे 'संदिग्ध मौत' की तरह देखा जा रहा है. अगले कुछ महीने इस केस के लिए बेहद अहम होंगे, क्योंकि कोरोनर की रिपोर्ट और असम पुलिस की जांच दोनों यह तय करेंगे कि जुबीन की मौत के पीछे सच क्या है - हादसा या साज़िश?

सुरों का सितारा जो बुझ गया, पर गूंज बाकी है

भले ही सिंगापुर पुलिस को 'फाउल प्ले' न मिला हो, लेकिन असम और पूरे उत्तर-पूर्व के लोग अब भी जवाब चाहते हैं. जुबीन गर्ग का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं था, बल्कि एक आवाज़ का खामोश होना था जिसने सीमाओं से परे जाकर दिलों को जोड़ा था. अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में जांच कौन-सा नया सुर छेड़ती है सच्चाई का, या और रहस्य का.