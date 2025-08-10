मरीजों की संख्या 24 हज़ार पार, पिछले 24 घंटे में 3 मौतें... बांग्लादेश में इतने क्यों बढ़ रहे डेंगू के मामले?

Bangladesh Degue: बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप जारी है. हालात बेहद ही खराब हैं. एडीज मच्छरों से फैलने वाली इस वायरल बीमारी से इस साल अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, पिछले 24 घंटे में 3 और लोगों की मौत हो गई. यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के हवाले से ये जानकारी दी है.

यह ताजा मौतों की जानकारी चिट्टागोंग डिवीजन और ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन से मिली है. इस अरसे के दौरान 448 नए मरीजों को डेंगू के सिंपटम्स के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे साल 2025 में डेंगू के कुल कंफर्म्ड मामलों की तादाद 24,183 हो गई है.

डीजीएसएस के मुताबिक, डेंगू के नए कंफर्म्ड मामलों में बरिसाल डिवीजन (95), ढाका डिवीजन (84), चिट्टागोंग डिवीजन (81), खुलना डिवीजन (57), ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन (46), ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन (34), राजशाही डिवीजन (34), मैमनसिंह डिवीजन (8), रंगपुर (7) और सिलहट में 2 कंफर्म्ड केस आए हैं.

पिछले साल डेंगू से 575 लोगों की मौत

मौजूदा वक्त में 1,374 मरीज बांग्लादेश के अलग-अलग हॉस्पिटल्स में अंडर ट्रीटमेंट हैं. उल्लेखनीय है कि साल 2024 में डेंगू से 575 लोगों की मौत जा चुकी है. वहीं, 9 जुलाई को DGHS के डायरेक्टर जनरल अबू जाफर ने डेंगू की बदलती प्रकृति पर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि अब डेंगू के सिंपटम्स ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, जिससे इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

'अब डेंगू को पहले की तरह कंट्रोल करना आसान नहीं रहा'

मोहाखाली में DGHS के कॉन्फ्रेंस रूम में एक बैठक को खिताब करते हुए जाफर ने कहा, 'अब डेंगू को पहले की तरह कंट्रोल करना आसान नहीं रहा. कई मरीज तेजी से गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं.' उन्होंने बताया कि मरीज अब ऐसे सिंपटम्स के साथ आ रहे हैं, जिनमें इंटेंसिव केयर और लगातार निगरानी की जरूरत पड़ती है. ऐसे मामलों में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और बेडसाइड हीमाटोक्रिट मशीनें त्वरित जांच और इलाज के फैसले में अहम भूमिका निभाती हैं.

WHO ने दी ये सलाह

उन्होंने कहा कि ये उपकरण डॉक्टरों को जल्द जांच करने में मदद करते हैं और कॉम्पलीकेशंस को कम करते हैं. साथ ही, लोगों को सलाह दी कि बुखार होने पर देर न करें और फौरन डॉक्टर को दिखाएं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बांग्लादेश ने डेंगू मैनेजमेंट के लिए डीजीएचएस को 1,600 यूनिट मेडिकल इक्विपमेंट, 21 बेडसाइड हीमाटोक्रिट मशीनें और 8 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें सौंपी हैं. WHO नुमाईंदे ने बांग्लादेश को डेंगू के खिलाफ लड़ाई में पूरा सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है.