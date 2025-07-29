ढाका में हालात बेकाबू, कट्टरपंथी हादी की मौत के बाद हिंसा का डर; US-UK ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट

Advertisement
Bangladesh violence latest update: कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं. शनिवार को हादी की लाश को दफन किया जाएगा. उस दौरान देश में हिंसा भड़क सकती है. इसे देखते हुए यूएस और यूके ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:17 AM IST
US UK alert on Bangladesh violence: बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अशांति के बीच ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को वहां रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है. दूतावास ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य से होने वाली सभाएं भी कभी-कभी टकराव में बदल सकती हैं और हिंसा भड़क सकती है.

यह चेतावनी कट्टरपंथी संगठन इंक़िलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जारी की गई है. हादी पिछले छह दिनों से सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाजरत थे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार रात देश को संबोधित करते हुए हादी की मौत की पुष्टि की.

'ढाका में भारी ट्रैफिक की आशंका'

अमेरिकी दूतावास ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि हादी का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम ढाका लाया गया. शनिवार को राष्ट्रीय संसद भवन के सामने मणिक मिया एवेन्यू पर उनकी नमाज-ए-जनाजा अदा की जा सकती है. दूतावास ने अपनी पोस्ट में कहा, 'इस दौरान क्षेत्र में और पूरे ढाका में भारी ट्रैफिक की आशंका है. बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त या नियोजित जनसभाएं हो सकती हैं.'

सलाह में आगे कहा गया कि लोग ढाका और उसके आसपास की यात्रा योजनाओं की समीक्षा करें. संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय रखें और किसी भी बड़े जमावड़े या प्रदर्शन से दूर रहें. 

ब्रिटेन ने भी जारी की चेतावनी

इसी बीच, ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने भी बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है. एफसीडीओ ने ब्रिटिश नागरिकों से इस इलाके में केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने को कहा है, क्योंकि वहां विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों की नियमित खबरें सामने आ रही हैं.

कट्टरपंथी हादी की मौत का शोक मनाएगा बांग्लादेश

ब्रिटिश परामर्श में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा. इस दौरान लोगों को स्थानीय सूचनाओं पर नजर रखने और अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. बताते चलें कि हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है.

(एजेंसी आईएएनएस)

