Mysterious deaths: उत्तर कोरिया में कोरोना के बाद रहस्यमयी बुखार से 6 की मौत, आइसोलेशन में 2 लाख लोग!

North Korea admitting six death after Covid outbreak: उत्‍तर कोरिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) का पहला मामला सामने आने के बाद अब तानाशाह के देश में रहस्यमयी 'बुखार' से हो रही मौतों की वजह से हड़कंप मचा है. प्योंगयांग (Pyongyang) समेत पूरे देश में कोरोना की दहशत है. इस बीच देश की सरकारी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि 'बुखार' से छह लोगों की मौत हो गई है. हालांकि किम जोंग-उन (Kim Jong-Un) के अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया है कि उनके देश में कौन सा बुखार फैला है जिसकी वजह से ये मौतें हुईं हैं.

वहीं नॉर्थ कोरिया (North Korea) की सरकार के मुताबिक पूरे देश में करीब 1,87,000 लोगों को आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा रहा है. आपको बताते चलें कि हाल ही में उत्तर कोरिया में महामारी की शुरुआत होने के करीब दो साल बाद कोरोना संक्रमण पहला मामला सामने आया था. इस पहले और नए केस की पुष्टि के बाद किम जोंग उन ने देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (Lockdown ) लगा दिया था.

Six dead of 'fever' as Covid-19 hits North Korea, reports AFP News Agency quoting state media

