कहीं ऐसा भी होता है! 6 कैदियों ने नहीं मानी समाजवादी विचारधारा, जीवनभर जेल में सड़ा दिया; 96 की उम्र में रिहाई की मांग

Six surviving ex-North Korean soldiers Story: आप इस कहानी को पढ़कर या जानकर-सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच है. छह पूर्व उत्तर कोरियाई सैनिक और जासूस, जिन्हें सिर्फ इसलिए दशकों तक दक्षिण कोरिया की जेलों में रखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा नहीं छोड़ी, अब अपने वतन उत्तर कोरिया लौटने की मांग कर रहे हैं. इनमें 96 साल के यांग वोन-जिन, 95 साल के आन हाक-सोप और चार अन्य बुजुर्ग शामिल हैं.

क्या है इन कैदियों की कहानी

इन लोगों ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय से औपचारिक गुहार लगाई है कि उन्हें घर वापस भेजा जाए. इन छह लोगों को दीर्घकालिक कैदी कहा जाता है. ये वो लोग हैं, जिन्हें 1950-53 के कोरियाई युद्ध से पहले या बाद में दक्षिण कोरिया में पकड़ा गया था. उस समय कोरियाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में बंट गया था एक तरफ कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया. ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, विचारों का भी था. इन कैदियों ने समाजवादी विचारधारा छोड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें दक्षिण कोरिया की जेलों में लंबा वक्त गुजारना पड़ा. उस दौर में दक्षिण कोरिया को कम्युनिस्ट विचारों से बड़ा खतरा महसूस होता था.

छह सैनिक अभी जिंदा

कई अन्य कैदी बुढ़ापे या बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन ये छह अब भी जिंदा हैं और अपने देश लौटने की उम्मीद पाले हुए हैं. सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आन हाक-सोप की वापसी के लिए काम करने वाले एक नागरिक समूह ने कहा कि जिनेवा संधि के तहत, जो युद्ध में मानवीय व्यवहार की वकालत करती है, इन कैदियों को उनके देश भेजा जाना चाहिए. समूह ने मांग की कि आन को उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बने पनमुनजोम गांव के रास्ते वापस भेजा जाए.

किस रास्ते से जानें की हो रही बात

आन ने खुद ऐलान किया है कि वह बुधवार सुबह 10 बजे पनमुनजोम के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए उन्होंने सरकार और संयुक्त राष्ट्र कमांड से मदद मांगी है, जैसे कि उत्तर कोरिया को सूचित करना और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना.एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इन कैदियों की मांगों से वाकिफ है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. यह जानकारी योनहाप न्यूज एजेंसी ने दी है. पहले भी, साल 2000 में, जब दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे-जुंग के समय दोनों कोरिया के बीच सुलह का माहौल था, 63 ऐसे कैदियों को पनमुनजोम के रास्ते उत्तर कोरिया भेजा गया था. लेकिन उसके बाद ऐसी कोई और वापसी नहीं हुई.