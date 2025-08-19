कहीं ऐसा भी होता है! 6 कैदियों ने नहीं मानी समाजवादी विचारधारा, जीवनभर जेल में सड़ा दिया; 96 की उम्र में रिहाई की मांग
Advertisement
trendingNow12887689
Hindi Newsदुनिया

कहीं ऐसा भी होता है! 6 कैदियों ने नहीं मानी समाजवादी विचारधारा, जीवनभर जेल में सड़ा दिया; 96 की उम्र में रिहाई की मांग

ex-North Korean soldiers seek repatriation: ये कहानी उस दौर की याद दिलाती है, जब विचारों की जंग ने लोगों की जिंदगियां बदल दीं. 96 साल की उम्र में भी ये लोग अपने वतन लौटने का सपना देख रहे हैं. अब सवाल ये है कि क्या सियोल सरकार और दुनिया इन बुजुर्गों की आखिरी इच्छा पूरी करेगी?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं ऐसा भी होता है! 6 कैदियों ने नहीं मानी समाजवादी विचारधारा, जीवनभर जेल में सड़ा दिया; 96 की उम्र में रिहाई की मांग

Six surviving ex-North Korean soldiers Story: आप इस कहानी को पढ़कर या जानकर-सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच है. छह पूर्व उत्तर कोरियाई सैनिक और जासूस, जिन्हें सिर्फ इसलिए दशकों तक दक्षिण कोरिया की जेलों में रखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा नहीं छोड़ी, अब अपने वतन उत्तर कोरिया लौटने की मांग कर रहे हैं. इनमें 96 साल के यांग वोन-जिन, 95 साल के आन हाक-सोप और चार अन्य बुजुर्ग शामिल हैं.

क्या है इन कैदियों की कहानी
इन लोगों ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय से औपचारिक गुहार लगाई है कि उन्हें घर वापस भेजा जाए. इन छह लोगों को दीर्घकालिक कैदी कहा जाता है. ये वो लोग हैं, जिन्हें 1950-53 के कोरियाई युद्ध से पहले या बाद में दक्षिण कोरिया में पकड़ा गया था. उस समय कोरियाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में बंट गया था एक तरफ कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया. ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, विचारों का भी था. इन कैदियों ने समाजवादी विचारधारा छोड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें दक्षिण कोरिया की जेलों में लंबा वक्त गुजारना पड़ा. उस दौर में दक्षिण कोरिया को कम्युनिस्ट विचारों से बड़ा खतरा महसूस होता था.

छह सैनिक अभी जिंदा
कई अन्य कैदी बुढ़ापे या बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन ये छह अब भी जिंदा हैं और अपने देश लौटने की उम्मीद पाले हुए हैं. सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आन हाक-सोप की वापसी के लिए काम करने वाले एक नागरिक समूह ने कहा कि जिनेवा संधि के तहत, जो युद्ध में मानवीय व्यवहार की वकालत करती है, इन कैदियों को उनके देश भेजा जाना चाहिए. समूह ने मांग की कि आन को उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बने पनमुनजोम गांव के रास्ते वापस भेजा जाए.

किस रास्ते से जानें की हो रही बात
आन ने खुद ऐलान किया है कि वह बुधवार सुबह 10 बजे पनमुनजोम के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए उन्होंने सरकार और संयुक्त राष्ट्र कमांड से मदद मांगी है, जैसे कि उत्तर कोरिया को सूचित करना और स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना.एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इन कैदियों की मांगों से वाकिफ है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. यह जानकारी योनहाप न्यूज एजेंसी ने दी है. पहले भी, साल 2000 में, जब दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे-जुंग के समय दोनों कोरिया के बीच सुलह का माहौल था, 63 ऐसे कैदियों को पनमुनजोम के रास्ते उत्तर कोरिया भेजा गया था. लेकिन उसके बाद ऐसी कोई और वापसी नहीं हुई. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

kim joung un

Trending news

केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
;