Trending News: ऑस्ट्रेलिया में अचानक 'गुलाबी' हुआ आसमान, लोगों को लगा एलियंस का हमला, पर सच निकला कुछ और

Latest Trending News: अभी पिछले दिनों ही अमेरिका में आसमान के हरा होने की खबर आई थी. यह खबर काफी चर्चा का विषय बनी. इस बीच मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी विक्टोरियन शहर मिल्डुरा के लोग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने आसमान का रंग बदलकर गुलाबी होते देखा. आसमान का यह रंग देख लोग हैरान हो गए. उन्हें लगा कि यह एलियंस का हमला तो नहीं. कुछ ने साइंस फिक्शन फिल्म का अहसास दिलाया. देखते-देखते गुलाबी आसमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई. हालांकि बाद में मामला कुछ और निकला.

फार्मास्युटिकल कंपनी ने खोला राज

आसमान के गुलाबी होने की घटना हर किसी के लिए रहस्य थी. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इसकी अलग-अलग तस्वीर आने लगी. लोग इसे लेकर तरह तरह की बात करने लगे. कुछ यूजर्स ने फेसबुक पर इसकी तुलना एलियंस के हमले से कर दी. मामला बढ़ता देख फार्मास्युटिकल कंपनी कैन ग्रुप सामने आई और मिल्डुरा-स्वान हिल में गुलाबी आसमान की वास्तविक बताई. जिसके बाद हर कोई राहत महसूस करने लगा.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp

— Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022