Green Sky: अमेरिका के इस राज्य में हुआ 'चमत्कार', अचानक नीले से हरा हो गया आसमान, देखने वाले हुए दंग

Sky Color Changed in USA: प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है. हमारे सामने समय-समय पर प्रकृति के वो रहस्य सामने भी आते हैं. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को काफी हैरान करते हैं और लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहते हैं. कुछ ऐसा ही विचित्र नजारा इस हफ्ते की शरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साउथ डकोटा (South Dakota) में देखने को मिला. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 5 जुलाई 2022 को यहां अचानक आसमान हरे रंग का हो गया. आसमान को हरा देखकर लोग उसकी फोटो खींचने लगे और सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसने भी पहली बार यह देखा वो दंग रह गया. लोगों ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट भी किए.

आसमान हरा दिखने से पहले इलाके में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. आसमान के हरा होने की यह घटना ट्रैफिक विभाग के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. अब इस घटना की अलग-अलग फोटो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों में इस घटना से डर भी आ गया है. हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस घटना की काफी चर्चा होगी.

