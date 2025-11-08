LIVE PC में नींद नहीं रोक सके ट्रंप, कुर्सी पर बैठे-बैठे सो गए, लोगों ने कहा-स्लीपी डोनाल्ड की हुई वापसी

Donald Trump Sleepy Photos Viral: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. खुद को दुनिया का 'शांति दूत' बताने वाले ट्रंप इस बार अपने स्वास्थ्य के कारण सुर्खियों में हैं. ओवल ऑफिस में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झपकी लेते दिखाई दिए. हैरान करने वाली बात ये है कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और डॉ. मेहमत ओज मौजूद थे, जो दवा निर्माता एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क के साथ जीएलपी-1 वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतें कम करने के लिए नए समझौतों पर चर्चा कर रहे थे.

'स्लीपी डोनाल्ड ट्रंप की हुई वापसी'

सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की ये मजेदार तस्वीर आग की तरह फैल रही है और लोग इसे देखकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने अमेरिकी प्रेसीडेंट की फिरकी लेते हुए कहा कि एक बार फिर 'स्लीपी डोनाल्ड ट्रंप' की वापसी हो गई है. दरअसल, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को एक मीटिंग चल रही थी. स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की पीसी में मौजूद ट्रंप बैठे-बैठे ही सो गए. लाइव पीसी में ऐसा मजेदार नजारा देखकर लोग हैरान हो गए और ट्रंप का झपकी लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो वायरल

जैसे ही कैमरे का फोकस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया वो नींद में दिखे. वो चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे थे और आखिरकार बैठे-बैठे सो गए. मजे की बात ये है कि यह वाकया तब हुआ जब डॉ. ओज को यह कहते सुना गया, "लोग फिर से सो सकते हैं," और राष्ट्रपति ने भी ठीक यही किया.

लाइव पीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति को यूं सोते देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात आ गई. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसका शीर्षक था, "डोजी डॉन वापस आ गया है!", और साथ ही उस क्लिप का एक वीडियो भी पोस्ट किया.

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

ट्रंप की सेहत पर फिर उठा सवाल

बता दें कि अथक ऊर्जा के दावों के बावजूद, हाल ही में सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चिंताऐं बढ़ गई हैं। पर्यवेक्षकों ने उनके हाथों पर स्पष्ट चोट के निशान, अस्थिर चाल और भाषणों के दौरान कभी-कभी भ्रम की स्थिति देखी है। अक्टूबर में ट्रम्प की शारीरिक जांच हुई थी, जिसमें संज्ञानात्मक परीक्षण और एमआरआई दोनों शामिल थे, जो आमतौर पर नियमित जांच के दौरान एक साथ नहीं किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉ. जॉन गार्टनर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ट्रंप में मानसिक गिरावट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उनकी घटती शब्दावली और वाक्यों को पूरा करने में अक्सर आने वाली कठिनाई का हवाला दिया है। गार्टनर ने द डेली बीस्ट को बताया कि वो पहले बहुत ज्यादा शब्दावली के साथ बोलते थे। अब, कई बार ऐसा होता है कि वो एक शब्द भी पूरा नहीं कर पाते.

