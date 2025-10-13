तेज रफ्तार ट्रेन ने मारी दूसरी एक्सप्रेस में टक्कर, हादसे में 100 लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Train Accident: दुनिया में रेल हादसे आम बात होती जा रही है. इस बीच प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार, स्लोवाकिया में एक भयंकर रेल हादसा हुआ है. जानकारी के अनुसार, पूर्वी स्लोवाकिया में सोमवार को 2 यात्री ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई जिसमें कम से कम 100 लोग घायल हो गए. हादसा जाब्लोनोव नाद तुर्नौ गांव के पास हुआ जो कोसिसे शहर से लगभग 55 किलोमीटर पश्चिम में है. आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि 16 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं. यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे के कुछ ही देर बाद उस जगह पर हुई जहां पटरियां एक-दूसरे को पार करके एक ही लाइन में मिल जाती हैं. कोसिसे क्षेत्र की अग्निशमन एवं बचाव सेवा के प्रवक्ता, जोसेफ बालिंट ने बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और कई इकाइयों के अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है. आपातकालीन चिकित्सा सेवा संचालन केंद्र ने बताया कि 5 एम्बुलेंस दल और एक बचाव हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल की ओर रवाना हो रहे हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन में यूक्रेन भी हुआ शामिल

घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि टक्कर का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है. स्लोवाक गृह मंत्रालय के प्रमुख माटुस शुताई-एस्टोक ने कहा कि दुर्घटना संभवत मानवीय भूल के कारण हुई है क्योंकि एक ट्रेन चालक ने दूसरे को रास्ता नहीं दिया. आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस भेजे गए. स्लोवाक सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और घायलों को लगातार निकालने और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है. यूक्रेनी अधिकारी भी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उन यूक्रेनी नागरिकों की सहायता के लिए समन्वय कर रहे हैं जो यात्रियों या घायलों में शामिल हो सकते हैं.