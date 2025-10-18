Slovenia: जहां बसते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा भूरे भालू, वहां उनके शिकार का कोटा बढ़ाने की मांग क्यों हो रही?

Brown Bear: दुनिया में एक देश ऐसा है जिसे भूले भालुओं की जन्नत माना जाता है. स्लोवेनिया में सरकारी आंकड़े के मुताबिक भूरे भालुओं की आबादी 950 है जो चंद महीनों में बढ़कर यानी अगले साल की शुरुआत में 1100 हो सकती है. भालुओं की बढ़ती संख्या से इंसानों के ऊपर मंडरा रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए भूरे भालुओं की बढ़ती आबादी पर नियंत्रित रखने के लिए नागरिकों ने एक पिटीशन साइन की है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भूरे भालुओं की बढ़ती आबादी की वजह से चिंतित करीब 4200 लोगों ने ऑनलाइन याचिका साइन की. इस पिटीशन में कड़े कदम उठाने की अपील की गई है.

शिकार का कोटा बढ़ाने की मांग

इस याचिका के जरिए प्राकृतिक संसाधन एवं स्थानिक नियोजन मंत्रालय से साल 2025-2026 के लिए निर्धारित 206 भालुओं के शिकार के कोटे को संशोधित करने की मांग की है. यह कोटा इस वर्ष के अंत तक पूरा होना है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भालुओं की बढ़ती संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में मानव सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है. पिटीशन की शुरुआत करने वाले गोराज़्ड कोवासिक ने बताया उनकी याचिका राकितना गांव से हुई, जो इस वर्ष मानव-भालू संघर्षों के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है.

इंसानों का डर खत्म

कोवासिक ने कहा, 'इसे भालुओं की आबादी पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है. राकितना में भालू लगभग रोज दिखाई देते हैं और अब उनमें इंसानों का डर खत्म हो गया है.' लजुब्लजाना यूनिवर्सिटी के बॉयो-टेक फैकल्टी के रिसर्चर टोमाज स्क्रबिन्सेक के मुताबिक, स्लोवेनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा भालुओं की आबादी बसती है.

खास बात

स्लोवेनिया भालुओं के लिहाज से सबसे अधिक घनत्व वाले देशों में से एक है. यहां कुछ इलाकों में तो प्रति 100 वर्ग किमी में 50 से भी अधिक भालू हैं. पर्यावरण समूहों का कहना है कि ये देश भालुओं का स्वर्ग है. यहां कोई जानबूझ कर न उनका शिकार करता है, न परेशान करता है. यहां दशकों से भालू के हमले में एक भी मौत नहीं हुई है.

भूरे भालू यानी उर्सस आर्कटोस स्लोवेनिया की एक संरक्षित प्रजाति है, जो पर्यावरण के लिए भी अहम हैं. यहां 60 फीसदी इलाका जंगल है. भालुओं के संरक्षण पर यहां खास जोर दिया जाता है. बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता के कारण, भूरे भालू अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन संकेतक माने जाते हैं. शिकारी के रूप में जहां वो अन्य जानवरों की आबादी नियंत्रित करते हैं, दूसरी ओर बीज फैलाने की ड्यूटी करके वो पर्यावरण को बचाने में मददगार साबित हुए हैं. (आईएएनएस)