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Hindi Newsदुनियासातवीं मंजिल पर मिली थोड़ी सी जगह और किराया 67000 हजार, इस छोटे-से घर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; VIDEO

सातवीं मंजिल पर मिली थोड़ी सी जगह और किराया 67000 हजार, इस छोटे-से घर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने किराये के घर को दिखाता है. इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि इस छोटे से घर में भी शख्स काफी खुश है और उस कमरे को सुव्यवस्थित करके रखा है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 08:52 PM IST
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फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

Social Media Video: किराये के मकान में रहना हमेशा से एक बड़ा टास्क होता है. कई बार किराये के मकान में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और कई बार तो कुछ घर इतने छोटे होते हैं, जिनमें आसानी से रहना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है. कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. 

दरअसल, ये वीडियो पेरिस के सबसे छोटे घर का है, जो अपनी बनावट को लेकर काफी चर्चा में रहा है. सातवीं मंजिल पर बना ये घर बालकनी, अलमारी और बाथ स्पेस को लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. हैरान करने वाली बात है कि इस घर का किराया थोड़ा अधिक है. 

इस किराये के घर की चारों ओर चर्चा 

किराये के घर में रहना कई बार आसान होता है और दिल लग जाने के बाद वहां से हटना मुश्लिल हो जाता है. इन मकानों की दीवारें आपके बुरे या अच्छे समय की गवाही देते हैं. पेरिस का एक ऐसा घर है, जो काफी सुंदर नजारों के बीच है. इस छोटे से मकान में मिलने वाली सुविधाएं भी आपको हैरान कर सकती हैं. 
 
हाल में ही Sebastian Hedberg नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और वह एक किरायेदार Ulysse से बात करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में किरायेदार ने कहा कि मैं यहां के सबसे छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं. इसका किराया मैं 600 यूरो देता हूं. बता दें कि भारतीय रुपयों में ये किराया करीब 67000 होता है. किरायदार का कहना है कि उन्हें ये घर ऑनलाइन मिला था.  

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एक झलक देखने के बाद पसंद आ गया घर 

इसके बाद वीडियो बनाते हुए किरायेदार Ulysse उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाते हैं. घर अपार्टमेंट के सातवीं मंजिल पर स्थित था. यहां तक जाने के लिए उन्होंने 134 स्टेप चढ़े. इसके बाद घर का दरवाजा खोला. यह कमरा सभी मूलभूत सुविधाओं से भरा था और इसके साथ एक बालकनी भी थी. हालांकि, इस बालकनी तक पहुंचने के लिए उन्हें बेड के ऊपर से जाना पड़ा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sebastian Hedberg (@seb_hed)

इस मकान में एक बेड के साथ वाशिंग मशीन और शॉवर थी था. अलमारी के साथ इस घर का लुक और खूबसूरत लग रहा था. इस रूम में टॉयलेट के अलावा कई अन्य सुविधाएं मौजूद थीं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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