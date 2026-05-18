सातवीं मंजिल पर मिली थोड़ी सी जगह और किराया 67000 हजार, इस छोटे-से घर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; VIDEO

Social Media Video: किराये के मकान में रहना हमेशा से एक बड़ा टास्क होता है. कई बार किराये के मकान में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं और कई बार तो कुछ घर इतने छोटे होते हैं, जिनमें आसानी से रहना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है. कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

दरअसल, ये वीडियो पेरिस के सबसे छोटे घर का है, जो अपनी बनावट को लेकर काफी चर्चा में रहा है. सातवीं मंजिल पर बना ये घर बालकनी, अलमारी और बाथ स्पेस को लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. हैरान करने वाली बात है कि इस घर का किराया थोड़ा अधिक है.

इस किराये के घर की चारों ओर चर्चा

किराये के घर में रहना कई बार आसान होता है और दिल लग जाने के बाद वहां से हटना मुश्लिल हो जाता है. इन मकानों की दीवारें आपके बुरे या अच्छे समय की गवाही देते हैं. पेरिस का एक ऐसा घर है, जो काफी सुंदर नजारों के बीच है. इस छोटे से मकान में मिलने वाली सुविधाएं भी आपको हैरान कर सकती हैं.



हाल में ही Sebastian Hedberg नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और वह एक किरायेदार Ulysse से बात करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में किरायेदार ने कहा कि मैं यहां के सबसे छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं. इसका किराया मैं 600 यूरो देता हूं. बता दें कि भारतीय रुपयों में ये किराया करीब 67000 होता है. किरायदार का कहना है कि उन्हें ये घर ऑनलाइन मिला था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'यूरेनियम जमा करो और जब्त संपत्ति से भी नहीं मिलेगी चवन्नी...' ट्रंप ने ईरान को धमकाकर थोप दी पांच शर्तें

एक झलक देखने के बाद पसंद आ गया घर

इसके बाद वीडियो बनाते हुए किरायेदार Ulysse उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाते हैं. घर अपार्टमेंट के सातवीं मंजिल पर स्थित था. यहां तक जाने के लिए उन्होंने 134 स्टेप चढ़े. इसके बाद घर का दरवाजा खोला. यह कमरा सभी मूलभूत सुविधाओं से भरा था और इसके साथ एक बालकनी भी थी. हालांकि, इस बालकनी तक पहुंचने के लिए उन्हें बेड के ऊपर से जाना पड़ा.

इस मकान में एक बेड के साथ वाशिंग मशीन और शॉवर थी था. अलमारी के साथ इस घर का लुक और खूबसूरत लग रहा था. इस रूम में टॉयलेट के अलावा कई अन्य सुविधाएं मौजूद थीं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: US के इदाहो में बड़ा हादसा, एयर शो में करतब दिखा रहे दो मिलिट्री जेट आपस में टकराने के बाद हुए क्रैश