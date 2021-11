दुनिया का अनोखा स्पा, जहां हाथ नहीं सांप करते हैं मसाज; देखें VIDEO

काहिरा: Massage By Snakes: शरीर की थकान को दूर करने के लिए लोग मसाज करवाते हैं लेकिन तब क्या हो जब आपका मसाज कोई इंसान नहीं बल्कि सांप करें. हां ये सच है. मिस्र (Egypt) देश की राजधानी काहिरा (Cairo) के एक स्पा (Spa) में ऐसा ही होता है. यहां हाथों से नहीं बल्कि सांपों से मसाज करवाया जाता है. इसे स्नेक मसाज (Snake Massage) कहा जाता है.

बता दें कि स्नेक मसाज (Snake Massage) में शख्स के शरीर पर दर्जनों सांप छोड़ दिए जाते हैं और फिर सांप शख्स के शरीर पर रेंगते हुए मसाज करते हैं. हालांकि कई लोग स्नेक मसाज के दौरान बुरी तरह डर भी जाते हैं.

जान लें कि स्नेक मसाज में जहरीले सांपों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. मसाज वही सांप करते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं. इसीलिए इन सांपों से कोई खतरा नहीं होता है. हालांकि लोग इन सांपों से शुरुआत में डरते हैं लेकिन धीरे-धीरे वो इनके आदी हो जाते हैं. जब ये सांप शरीर पर चलते हैं तो शरीर को आराम मिलता है.

ICYMI: Not for the faint-hearted: A Cairo spa has introduced a massage using live snakes, known for relieving muscle pain and soothing joints pic.twitter.com/5mOrobrpk2

— Reuters (@Reuters) January 2, 2021