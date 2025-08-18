अमेरिका के 46 राज्यों में भारी संकट! लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को खाने के पड़ सकते हैं लाले, क्या ₹174664 का पेंशन खतरे में है?

Social Security cuts in USA 46 states: अमेरिका में बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ा सहारा रही है. हर महीने मिलने वाली यह रकम उनकी जिंदगी की बुनियाद है. लेकिन अब यह सुरक्षा जाल कमजोर होता दिख रहा है. मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) ने अपने करीब 12 फीसदी कर्मचारियों को कम कर दिया है. यानी करीब 7,000 नौकरियां घट गईं. इसका असर 46 राज्यों और वॉशिंगटन डी.सी. में देखा जा रहा है. अब लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है. आमने-सामने सेवाएं कम हो गई हैं और रिटायर्ड लोग अपने औसतन 2,000 डॉलर यानी 1,74,664.86 भारतीय रूपये की मासिक पेंशन को लेकर चिंता में हैं.

सामाजिक सुरक्षा विभाग अभी कर्मचारियों की संख्या क्यों कम कर रहा है?

दरअसल, इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने सरकारी दक्षता विभाग के नेतृत्व में एक कैंपेन शुरू किया था, जिसका नेतृत्व उस समय एलन मस्क कर रहे थे. इस पहल के तहत, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने हज़ारों कर्मचारियों को रीपरचेज और तुरंत रिटायरमेंट पैकेज की पेशकश की, जिनमें स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालयों के कई अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी भी शामिल थे.

अफसरों का तर्क है कि यह कदम प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि इसे आधुनिक बनाने के लिए है. एसएसए आयुक्त फ्रैंक बिसिग्नानो ने कहा है कि एजेंसी ज्यादा डिजिटल उपकरणों और डेटा-संचालित निगरानी के साथ ग्राहक के अनुभव को बदल रही है. उन्होंने कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में औसत प्रतीक्षा समय में कमी की ओर इशारा किया. पिछले साल 30 मिनट की तुलना में इस साल 23 मिनट है, जो इस बात का प्रमाण है कि दक्षता में सुधार हो रहा है.

2024 से मार्च 2025 तक करीब 12 फीसदी कर्मचारियों की कमी

लेकिन वकालत करने वाले ग्रुप और कर्मचारी संघ चेतावनी देते हैं कि ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बयां करते. उनका कहना है कि एक्सपीरियंस कर्मचारियों के जाने से रिटायर्ड कर्मचारी पहले ही मुश्किल में पड़ गए हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट सर्विस कम हैं. जबकि, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) में मार्च 2024 से मार्च 2025 तक करीब 12 फीसदी कर्मचारियों की कमी हुई है. वायोमिंग में सबसे ज्यादा 17 फीसदी स्टाफ घटा, मोंटाना में 14 प्रतिशत और वेस्ट वर्जीनिया, हवाई व न्यू मैक्सिको में 10–11 परसेंट कमी आई. सिर्फ नेब्रास्का और अलास्का में थोड़े कर्मचारी बढ़े, लेकिन असर बहुत बड़ा नहीं है.

मासिक पेंशन पर सीधा असर

इससे बुजुर्गों को कई दिक्कतें हो रही हैं. दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ऑफिस तक पहुंचने में लंबी यात्रा करनी पड़ रही है और अपॉइंटमेंट या जरूरी कागज निपटाने में हफ्तों-महीनों की देरी हो रही है. इसका सीधा असर उनके औसतन 2,000 डॉलर यानी 1,74,664.86 भारतीय रूपये की मासिक पेंशन पर पड़ता है. हालांकि पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन देरी से मिलने पर बुजुर्गों को किराया, दवाइयां और जरूरी खर्च पूरे करने में दिक्कत आ रही हैं. SSA अब ज्यादा सर्विस ऑनलाइन करने की योजना बना रहा है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों के पास इंटरनेट या डिजिटल की जानकारी नहीं है. ऐसे में आने वाले वक्त में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं.

रिटायर हो चुके लोगों के लिए क्या है?

जो बुजुर्ग पेंशन पर जी रहे हैं. उनके लिए देरी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाली बात है. अमेरिकी फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की अध्यक्ष जेसिका ला पॉइंट ने साफ कहा, 'जब स्टाफ की कमी की वजह से आपके फायदे (पेंशन/सोशल सिक्योरिटी) अकाउंट में आने में बहुत देर लगती है, तो आपको महीनों तक उस पैसे से वंचित रहना पड़ता है, जिसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी योगदान दिया.' इस देरी का मतलब है – किराया देर से देना, दवाइयां छोड़ना या खाने के लिए कर्ज लेना. सोशल सिक्योरिटी फेयरनेस एक्ट से कुछ पुराने फायदे तो लौट आए हैं, लेकिन मौजूदा समस्या कानून की नहीं, स्टाफ की कमी की है. जब तक कर्मचारी नहीं बढ़ते, तब तक चेक जल्दी मिलना मुश्किल है.