/सोमालियाई लुटेरों ने तुर्किए के हथियारों से भरे जहाज को किया हाईजैक, 6 भारतीयों समेत 10 क्रू मेंबर्स बंधक

सोमालिया के पंटलैंड तट के पास इस सप्ताह एक कार्गो जहाज को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया. जहाज पर तुर्किए के लिए भेजे जा रहे हथियारों के साथ संचार और उपग्रह से जुड़े उपकरण भी लदे थे. सोमालिया के एक अधिकारी के मुताबिक, लुटेरे जहाज को पंटलैंड के नुगाल तट की ओर ले गए. कैमरून के झंडे वाले M/V LUTUF को सोमवार को पंटलैंड के ईल जिले में मर्राया से करीब साढ़े तीन समुद्री मील दूर कब्जे में लिया गया.
एक सोमाली अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक, उन्हें संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी. यह जहाज पोलर मूवमेंट शिपिंग के स्वामित्व में है. बताया गया है कि जहाज पर मौजूद हथियार मोगादिशु स्थित तुर्की के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए भेजे जा रहे थे. इसके अलावा जहाज में संचार और उपग्रह उपकरण भी मौजूद थे.
जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे. इनमें छह भारतीय नागरिक, एक तुर्किए का नागरिक, एक जॉर्जियाई नागरिक और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे. फिलहाल चालक दल के सदस्यों की स्थिति को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. घटना को लेकर तुर्की के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई.
सोमाली अधिकारी के अनुसार, जहाज पर करीब आठ समुद्री लुटेरों ने कब्जा किया था. आशंका है कि ये वही गिरोह है, जिसके सदस्यों ने 26 अप्रैल को M/V Sward नामक जहाज को हाईजैक किया था. लुटेरे LUTUF को पंटलैंड के डांगोरोयो जिले में गरमाल के पास समुद्र तट की ओर ले गए. इस दौरान घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए तुर्किए के दो स्वामित्व वाले जहाज भी वहां पहुंचे. तुर्की के हेलिकॉप्टर और ड्रोन भी इलाके में निगरानी कर रहे थे.
मंगलवार को एक छोटी नाव में सवार दो लोग हाईजैक किए गए जहाज के पास पहुंचे. अधिकारी के मुताबिक, इन लोगों ने जहाज पर खाट पहुंचाई. सोमालिया में खाट एक ऐसा उत्तेजक पदार्थ है, जिसे आम तौर पर चबाया जाता है. छोटी नाव के वापस तट की ओर लौटने के बाद इलाके में हवाई हमला हुआ. अधिकारी के अनुसार, हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए.
हालांकि, हवाई हमले की पूरी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं. यह हमला किसने किया, मारे गए लोगों का हाईजैकिंग से वास्तव में कोई संबंध था या नहीं और जहाज पर मौजूद चालक दल तथा सामान का मौजूदा हाल क्या है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. एसोसिएटेड प्रेस भी अधिकारी की ओर से बताए गए सभी विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है. ऐसे में जहाज, उसके चालक दल और हथियारों से जुड़े सामान की मौजूदा स्थिति को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है.