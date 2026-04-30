'कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा', ट्रंप ने अंतरिक्ष से लौटे हीरोज का व्हाइट हाउस में किया स्वागत

Trump Latest Threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन पर गए चारों एस्ट्रोनॉट्स और उनके परिवार के सदस्यों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया. इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन गए थे. यह दल लगभग 10 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 11 अप्रैल को पृथ्वी पर लौट आया था. इस दौरान ट्रंप ने चारों को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की.

'कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा'

मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, '...कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वे बहुत बहादुर हैं. मुझे नहीं पता कि वे यह कैसे करते हैं. मैं तो यह करना नहीं चाहूंगा और जेरेड (आइजैकमैन), मैं आपको बधाई देना चाहता हूं... मैंने बहुत अच्छा चुनाव किया है.'

यूएफओ फाइल्स जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा, 'हम निकट भविष्य में जितना हो सकेगा, उतना जारी करेंगे. हम बहुत सी ऐसी चीजें जारी करेंगे, जो हमने अभी तक नहीं की हैं. मैंने अपने पहले कार्यकाल में मुख्य रूप से लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन मैंने कुछ पायलटों का भी साक्षात्कार लिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा.'

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'पुतिन भी नहीं चाहते ईरान के पास परमाणु हथियार'

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई अपनी टेलिफोनिक बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वे हमें इसमें मदद कर सकें तो वे ईरान में परमाणु संवर्धन में शामिल होना चाहेंगे. मैंने कहा कि मैं तो यही चाहूंगा कि आप यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में शामिल हों. वे भी नहीं चाहते कि उनके पास (ईरान) परमाणु हथियार हों. उन्होंने यूक्रेन में थोड़े से युद्धविराम का सुझाव दिया. मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं. वे इससे संबंधित कोई घोषणा भी कर सकते हैं.'

यूक्रेन युद्ध के बारे में बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमने यूक्रेन युद्ध के बारे में अधिक बात की, लेकिन वे खाड़ी युद्ध को समाप्त करने में मदद करना चाहते हैं. मैंने उनसे कहा कि मदद करने से पहले, मैं आपका युद्ध (यूक्रेन युद्ध) समाप्त करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि वे कुछ समय पहले समझौता करने के लिए तैयार थे. मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनके लिए समझौता करना मुश्किल बना दिया है.'

ईरान के पास बहुत कम समय बचा- ट्रंप

ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी. उन्होंने कहा,'हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे. उनके पास बहुत कम बचे हैं. उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, बहुत कम प्रतिशत में. उनके पास मिसाइल बनाने की कुछ ही इकाइयां हैं. हमने उनमें से लगभग 80% को नष्ट कर दिया है. अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं तो बाकी को भी बहुत जल्दी हटाया जा सकता है. उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे. वे यह जानते हैं और लगभग हर कोई जानता है.'