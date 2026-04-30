Advertisement
trendingNow13198308
Hindi Newsदुनियाकुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, ट्रंप ने अंतरिक्ष से लौटे हीरोज का व्हाइट हाउस में किया स्वागत

'कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा', ट्रंप ने अंतरिक्ष से लौटे हीरोज का व्हाइट हाउस में किया स्वागत

Trump Warning to Iran: यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में अंतरिक्ष की 10 दिवसीय यात्रा से लौटे चारों क्रू का बुधवार को व्हाइट हाउस में खास स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धि से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. ट्रंप ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को बहादुर बताते हुए उनकी तारीफ में कशीदे पढ़े. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा', ट्रंप ने अंतरिक्ष से लौटे हीरोज का व्हाइट हाउस में किया स्वागत

Trump Latest Threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन पर गए चारों एस्ट्रोनॉट्स और उनके परिवार के सदस्यों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया. इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन गए थे. यह दल लगभग 10 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 11 अप्रैल को पृथ्वी पर लौट आया था. इस दौरान ट्रंप ने चारों को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की. 

'कुछ ऐसे लोग, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा'

मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, '...कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वे बहुत बहादुर हैं. मुझे नहीं पता कि वे यह कैसे करते हैं. मैं तो यह करना नहीं चाहूंगा और जेरेड (आइजैकमैन), मैं आपको बधाई देना चाहता हूं... मैंने बहुत अच्छा चुनाव किया है.'

यूएफओ फाइल्स जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा, 'हम निकट भविष्य में जितना हो सकेगा, उतना जारी करेंगे. हम बहुत सी ऐसी चीजें जारी करेंगे, जो हमने अभी तक नहीं की हैं. मैंने अपने पहले कार्यकाल में मुख्य रूप से लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन मैंने कुछ पायलटों का भी साक्षात्कार लिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

'पुतिन भी नहीं चाहते ईरान के पास परमाणु हथियार'

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई अपनी टेलिफोनिक बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वे हमें इसमें मदद कर सकें तो वे ईरान में परमाणु संवर्धन में शामिल होना चाहेंगे. मैंने कहा कि मैं तो यही चाहूंगा कि आप यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में शामिल हों. वे भी नहीं चाहते कि उनके पास (ईरान) परमाणु हथियार हों. उन्होंने यूक्रेन में थोड़े से युद्धविराम का सुझाव दिया. मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं. वे इससे संबंधित कोई घोषणा भी कर सकते हैं.'

यूक्रेन युद्ध के बारे में बताते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमने यूक्रेन युद्ध के बारे में अधिक बात की, लेकिन वे खाड़ी युद्ध को समाप्त करने में मदद करना चाहते हैं. मैंने उनसे कहा कि मदद करने से पहले, मैं आपका युद्ध (यूक्रेन युद्ध) समाप्त करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि वे कुछ समय पहले समझौता करने के लिए तैयार थे. मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनके लिए समझौता करना मुश्किल बना दिया है.'

ईरान के पास बहुत कम समय बचा- ट्रंप

ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी. उन्होंने कहा,'हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे. उनके पास बहुत कम बचे हैं. उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, बहुत कम प्रतिशत में. उनके पास मिसाइल बनाने की कुछ ही इकाइयां हैं. हमने उनमें से लगभग 80% को नष्ट कर दिया है. अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं तो बाकी को भी बहुत जल्दी हटाया जा सकता है. उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे. वे यह जानते हैं और लगभग हर कोई जानता है.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

US News in Hindi

Trending news

सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
sabrimala
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
DNA
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
Bengaluru wall collapse
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
coconut production
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
West Bengal Exit Poll
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Assam Election Exit Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
Tamil Nadu assembly election 2026 exit poll
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Puducherry
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?