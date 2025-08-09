62 साल के मशहूर बिजनेसमैन 33 साल की बहू के साथ बिस्तर पर पकड़े गए, पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी, कैसे इश्कबाजी की खुली पोल?
Advertisement
trendingNow12873418
Hindi Newsदुनिया

62 साल के मशहूर बिजनेसमैन 33 साल की बहू के साथ बिस्तर पर पकड़े गए, पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी, कैसे इश्कबाजी की खुली पोल?

Son found his ex-wife in his Father bed: फ्लोरिडा के डेवनपोर्ट में सोलटेरा रिसॉर्ट जो पर्यटकों के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों एक दूसरी वजह से चर्चा में हैं.  जहां पर ब्रिटिश बिजनेसमैन मार्क गिब्बन पर अपनी पूर्व बहू जास्मिन वाइल्ड को स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है. इसके पीछे जो कहानी है किसी को भी हैरान कर दे रही है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 09, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

62 साल के मशहूर बिजनेसमैन 33 साल की बहू के साथ बिस्तर पर पकड़े गए, पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी, कैसे इश्कबाजी की खुली पोल?

British businessman with daughter-in law on bed: ब्रिटिश बिजनेसमैन मार्क गिब्बन जो 62 के हैं इन दिनों बहुत चर्चा में हैं. उन पर अपनी पूर्व बहू जास्मिन वाइल्ड जो 33 साल की उन्हें स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है. यह घटना पिछले रविवार को हुई है. जब मार्क जास्मिन और उनके दो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने फ्लोरिडा गए थे. यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

पूल में डरावनी घटना
पोल्क काउंटी शेरिफ ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, मार्क ने जास्मिन का सिर बार-बार पानी में डुबाया. पास की एक प्रॉपर्टी में मौजूद दो बहनों ने यह देखकर पुलिस को बुलाया. जास्मिन ने बताया कि वह सांस नहीं ले पा रही थी और उसे लगा कि वह मर जाएगी. उसने मार्क से बचने के लिए खूब संघर्ष किया. मार्क ने पुलिस को बताया कि वह नशे में था, लेकिन उसका इरादा जास्मिन को डुबाने का नहीं था.  3 अगस्त को मार्क को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगा. अब वह पोल्क काउंटी जेल में हैं और 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे.

पारिवारिक रिश्तों का टूटना
‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है. परिवार के करीबी सूत्र बताते हैं कि पिछले दो साल से मार्क और जास्मिन के बीच प्रेम संबंध थे, जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया. जास्मिन के पूर्व पति और मार्क के बेटे एलेक्स को जब यह पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी उसके पिता के साथ है, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया. एक बार एलेक्स ने जास्मिन को अपने पिता के बिस्तर पर देखा था. जिसके बाद परिवार में भूचाल आ गया था. एलेक्स उसकी बहन नताली और उनकी मां ने मार्क से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं.

वसीयत के चक्कर में हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि फ्लोरिडा में हुए इस झगड़े की जड़ मार्क की वसीयत थी. मार्क ने अपनी 8 लाख पाउंड की संपत्ति अपने नाती-पोतों के नाम कर दी, जिसमें जास्मिन का नाम नहीं था. इस बात पर दोनों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद डूबाने की बात होने लगी. इसके पहले र्माक और उनके बेटे का 2023 में एक और गंभीर झगड़ा हुआ था, जिसमें गुस्से में एलेक्स ने अपने पिता को 80,000 पाउंड की पोर्श गाड़ी से कुचल दिया था. इस मामले में एलेक्स को जेल हुई और वह छह महीने पहले रिहा हुआ. इस घटना ने परिवार को और बिखेर दिया.

बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव
मार्क की लाइटिंग कंपनी यूके में जानी-मानी है, जिसने एड शीरन और सैम स्मिथ जैसे सितारों के म्यूजिक वीडियो के लिए काम किया है. लेकिन पारिवारिक विवादों ने उनके बिजनेस को भी प्रभावित किया. जास्मिन अब अपने बच्चों के साथ यूके लौट आई है, जबकि मार्क जेल में हैं. 

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

British businessman

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;