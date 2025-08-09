62 साल के मशहूर बिजनेसमैन 33 साल की बहू के साथ बिस्तर पर पकड़े गए, पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी, कैसे इश्कबाजी की खुली पोल?

British businessman with daughter-in law on bed: ब्रिटिश बिजनेसमैन मार्क गिब्बन जो 62 के हैं इन दिनों बहुत चर्चा में हैं. उन पर अपनी पूर्व बहू जास्मिन वाइल्ड जो 33 साल की उन्हें स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है. यह घटना पिछले रविवार को हुई है. जब मार्क जास्मिन और उनके दो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने फ्लोरिडा गए थे. यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

पूल में डरावनी घटना

पोल्क काउंटी शेरिफ ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार, मार्क ने जास्मिन का सिर बार-बार पानी में डुबाया. पास की एक प्रॉपर्टी में मौजूद दो बहनों ने यह देखकर पुलिस को बुलाया. जास्मिन ने बताया कि वह सांस नहीं ले पा रही थी और उसे लगा कि वह मर जाएगी. उसने मार्क से बचने के लिए खूब संघर्ष किया. मार्क ने पुलिस को बताया कि वह नशे में था, लेकिन उसका इरादा जास्मिन को डुबाने का नहीं था. 3 अगस्त को मार्क को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगा. अब वह पोल्क काउंटी जेल में हैं और 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे.

पारिवारिक रिश्तों का टूटना

‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है. परिवार के करीबी सूत्र बताते हैं कि पिछले दो साल से मार्क और जास्मिन के बीच प्रेम संबंध थे, जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया. जास्मिन के पूर्व पति और मार्क के बेटे एलेक्स को जब यह पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी उसके पिता के साथ है, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया. एक बार एलेक्स ने जास्मिन को अपने पिता के बिस्तर पर देखा था. जिसके बाद परिवार में भूचाल आ गया था. एलेक्स उसकी बहन नताली और उनकी मां ने मार्क से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं.

वसीयत के चक्कर में हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि फ्लोरिडा में हुए इस झगड़े की जड़ मार्क की वसीयत थी. मार्क ने अपनी 8 लाख पाउंड की संपत्ति अपने नाती-पोतों के नाम कर दी, जिसमें जास्मिन का नाम नहीं था. इस बात पर दोनों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद डूबाने की बात होने लगी. इसके पहले र्माक और उनके बेटे का 2023 में एक और गंभीर झगड़ा हुआ था, जिसमें गुस्से में एलेक्स ने अपने पिता को 80,000 पाउंड की पोर्श गाड़ी से कुचल दिया था. इस मामले में एलेक्स को जेल हुई और वह छह महीने पहले रिहा हुआ. इस घटना ने परिवार को और बिखेर दिया.

बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव

मार्क की लाइटिंग कंपनी यूके में जानी-मानी है, जिसने एड शीरन और सैम स्मिथ जैसे सितारों के म्यूजिक वीडियो के लिए काम किया है. लेकिन पारिवारिक विवादों ने उनके बिजनेस को भी प्रभावित किया. जास्मिन अब अपने बच्चों के साथ यूके लौट आई है, जबकि मार्क जेल में हैं.