दुनिया

सोनम वांगचुक को प्रताड़ित करने के आरोप निराधार, प्रशासन ने कड़ी दर कड़ी जोड़े हिंसा की साजिश के तार

 Ladakh Activists Sonam Wangchuk: 

Last Updated: Oct 01, 2025, 05:08 AM IST
Sonam Wangchuk news: लद्दाख के अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सोनम वांगचुक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करने की बात निराधार है. इस मामले में किसी को फंसाने का कोई सवाल ही नहीं है. उनके खिलाफ जो कानूनी कदम उठाया गया है वो विश्वसनीय सूचनाओं और दस्तावेज़ों पर आधारित है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'हम कुछ वर्गों द्वारा लगातार की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में दिए गए बयानों की पृष्ठभूमि में कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहते हैं.'

HIAL पर बड़ा दावा

सरकारी बयान में कहा गया है कि HIAL द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है. प्रथम दृष्टया, ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो ऐसी जांच के योग्य हैं. इसके अलावा, यह जानते हुए भी कि ये एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, HIAL युवा पुरुषों और महिलाओं को डिग्री जारी कर उनकी संभावनाओं को खतरे में डाल रहा है. HIAL ने संबंधित वित्तीय वर्षों में अपनी बैलेंस शीट में विदेशी धन का पूरा खुलासा नहीं किया.

 FCRA  क्यों रद्द हुआ?

प्रशासन ने कहा, 'SECMOL का FCRA रद्दीकरण कई उल्लंघनों (केवल एक नहीं) के स्पष्ट सबूतों पर आधारित है. इन अनियमितताओं को देखने के बाद, उचित कार्रवाई की गई है. उपयुक्त प्राधिकारियों से अपील करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं और मंच उपलब्ध हैं, जिनका संगठन सहारा ले सकता है'.

वांगचुक ने दिए भड़काऊ बयान

सरकार ने 20 सितंबर 2025 को वार्ता की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी थी और लद्दाख के नेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में लचीलापन दिखाया था, इसके बावजूद सोनम  वांगचुक ने कई भड़काऊ बयान दिए. उन्होंने अनशन स्थल से कई बार नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का हवाला देकर जनता, खासकर युवाओं को भड़काने की कोशिश की. 11 सितंबर, 2025 को एनडीएस पार्क में लद्दाख एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'युवा कह रहे हैं कि वे शांति नहीं चाहते और महात्मा गांधी का रास्ता जरूरी नहीं है. लोग तैनात सुरक्षा बलों से नहीं डरते और अगर लोग बाहर निकलेंगे तो और भी बुरा हो सकता है'.

हर एक्शन पर थी प्रशासन की नजर

प्रशासन ने ये भी कहा, 'अनशन शुरू करने से पहले, सोनम वांगचुक ने 9 सितंबर, 2025 को लोगों को कोविड का बहाना बनाकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेते समय मास्क, टोपी और हुडी आदि पहनने का सुझाव दिया, जबकि लद्दाख में कोविड का कोई डर नहीं है.

सोनम वांगचुक ने अपने यूट्यूब चैनल 'अचोए निंगस्टाम' (लद्दाखी दर्शकों के लिए एक समर्पित चैनल, जहां वे केवल स्थानीय भाषा में ही बोलते हैं) पर (8 जून, 2025) कहा कि वे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत में 'अरब स्प्रिंग' जैसी क्रांति लाएंगे. सोनम वांगचुक ने 'अरब स्प्रिंग' की तर्ज पर सरकार को 'उखाड़ फेंकने' का सुझाव दिया था, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो इसके लिए आंदोलन भड़काने हेतु आत्मदाह का विचार भी रखा था, जैसा कि ट्यूनीशिया सहित अरब देशों में हुआ था. कई मौकों पर, उन्होंने तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर लद्दाखियों द्वारा आत्मदाह का सुझाव दिया था.

हालांकि कई और लोगों और संस्थाओं ने आक्रामक भीड़ शांत करने की कोशिश की लेकिन सोनम वांगचुक ने शांति सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया. वे अनशन स्थल पर ही रहे. यदि वरिष्ठ नेता स्थिति की गंभीरता को समझ सकते थे और भीड़ को शांत करने का प्रयास कर सकते थे, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. जब हालात बेकाबू हो गई, तब सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया और अनशन स्थल के पीछे से चुपचाप बाहर निकल गए.

संगीन आरोप

सरकार द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक की तारीख 20 सितंबर,2025 का ऐलान किए जाने के बावजूद, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त नहीं किया, हालांकि वे सरकार से बातचीत की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे रहे. प्रशासन लद्दाख के नेताओं की सुविधानुसार तिथियों में बदलाव के लिए तैयार थी. व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए भूख हड़ताल जारी रखने का गैरजिम्मेदाराना कृत्य आगे की सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए जिम्मेदार है.

नजरबंदी आदि के आधारों के संबंध में सोनम वांगचुक को विधिवत जानकारी दे दी गई है. लद्दाख संघ शासित प्रदेश के प्रशासन ने लद्दाख के लोगों से अपील की है कि वे कानून की प्रक्रिया को अपना काम करने दें. ताकि लेह टाउनशिप में शांति बहाल हो सके और बातचीत की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ाई जा सके. 

