अब श्रीमती के नाम से पहचाने जाएंगे श्रीमान, कोर्ट ने तोड़ी पुरानी बेड़ियां, पति अपनाएंगे पत्नियों का सरनेम
अब श्रीमती के नाम से पहचाने जाएंगे श्रीमान, कोर्ट ने तोड़ी पुरानी बेड़ियां, पति अपनाएंगे पत्नियों का सरनेम

South Africa Court On Changing Surname: साउथ अफ्रीका के एक कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब महिलाओं की तरह पुरुष भी शादी के बाद अपना सरनेम बदल सकते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 10:48 AM IST
अब श्रीमती के नाम से पहचाने जाएंगे श्रीमान, कोर्ट ने तोड़ी पुरानी बेड़ियां, पति अपनाएंगे पत्नियों का सरनेम

South Africa: आमतौर पर लगभग सभी देशों में शादी के बाद महिलाएं अपने पति का उपनाम यानी सरनेम लगाती हैं. भारत में भी यही देखने को मिलता है, हालांकि समय के साथ साउथ अफ्रीका ने इसपर बदलाव किया है. बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब पति अपनी पत्नी का उपनाम कानूनी रूप से अपना सकते हैं. 

कोर्ट पहुंचा उपनाम का मामला 
साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि ये प्रावधान लिंग के आधार पर अनुचित भेदभाव करते हैं. यह मामला  हेनरी वान डेर मर्वे और जाना जोर्डान समेत एंड्रियास निकोलस बॉर्नमैन और जेस डोनेली बॉर्नमैन नाम के दो जोड़ों की ओर से अदालत में उठाया गया था. दोनों मामलों में पुरुषों को पत्नी का उपनाम अपनाने या उसे अपने नाम के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी. 

ये भी पढ़ें- कैसे एक 1,30,000 सदस्यों वाले सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी भूमिका  

महिलाओं के लिए भेदभाव 
अदालत ने माना कि यह कानून पुरुषों को वह अधिकार नहीं देता जो महिलाओं को खुद मिल जाता है यानी विवाह के बाद पति का उपनाम अपनाने का. अदालत ने कहा कि यह भेदभाव संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. मामले को लेकर जस्टिस लियोना थेरॉन ने अपने फैसले में कहा,' पत्नी द्वारा पति का उपनाम अपनाने की परंपरा औपनिवेशिक काल की देन है, जो पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है.' अदालत ने यह भी कहा कि कई अफ्रीकी संस्कृतियों में महिलाएं विवाह के बाद भी अपना जन्म नाम बनाए रखती थीं. 

ये भी पढ़ें- Dallas Murder: भारतीय नागरिक का सिर धड़ से अलग करने वाले आरोपी के खिलाफ जांच शुरू, जल्द ICE करेगी डिपोर्ट  

पुरुषों को मिलेगा अधिकार 
फैसले के अनुसार संसद को अब 24 महीनों के भीतर कानून में संशोधन करना होगा ताकि सभी नागरिकों को उपनाम बदलने का समान अधिकार मिल सके. इस अवधि में एक अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें लिंग-निरपेक्ष भाषा का प्रयोग किया जाएगा. इसके अलावा गृह मामलों के मंत्री को याचिकाकर्ताओं के कानूनी खर्चों का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है.

FAQ 

क्या अब दक्षिण अफ्रीका में पति अपनी पत्नी का उपनाम अपना सकते हैं? 
हां संवैधानिक अदालत के फैसले के बाद अब पति कानूनी रूप से अपनी पत्नी का उपनाम अपना सकते हैं. 

यह फैसला किस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है? 
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 26(1)(a)-(c) और संबंधित नियमों को अदालत ने असंवैधानिक घोषित किया है. 

About the Author
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

