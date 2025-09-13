अब श्रीमती के नाम से पहचाने जाएंगे श्रीमान, कोर्ट ने तोड़ी पुरानी बेड़ियां, पति अपनाएंगे पत्नियों का सरनेम

South Africa: आमतौर पर लगभग सभी देशों में शादी के बाद महिलाएं अपने पति का उपनाम यानी सरनेम लगाती हैं. भारत में भी यही देखने को मिलता है, हालांकि समय के साथ साउथ अफ्रीका ने इसपर बदलाव किया है. बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब पति अपनी पत्नी का उपनाम कानूनी रूप से अपना सकते हैं.

कोर्ट पहुंचा उपनाम का मामला

साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि ये प्रावधान लिंग के आधार पर अनुचित भेदभाव करते हैं. यह मामला हेनरी वान डेर मर्वे और जाना जोर्डान समेत एंड्रियास निकोलस बॉर्नमैन और जेस डोनेली बॉर्नमैन नाम के दो जोड़ों की ओर से अदालत में उठाया गया था. दोनों मामलों में पुरुषों को पत्नी का उपनाम अपनाने या उसे अपने नाम के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी.

महिलाओं के लिए भेदभाव

अदालत ने माना कि यह कानून पुरुषों को वह अधिकार नहीं देता जो महिलाओं को खुद मिल जाता है यानी विवाह के बाद पति का उपनाम अपनाने का. अदालत ने कहा कि यह भेदभाव संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. मामले को लेकर जस्टिस लियोना थेरॉन ने अपने फैसले में कहा,' पत्नी द्वारा पति का उपनाम अपनाने की परंपरा औपनिवेशिक काल की देन है, जो पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है.' अदालत ने यह भी कहा कि कई अफ्रीकी संस्कृतियों में महिलाएं विवाह के बाद भी अपना जन्म नाम बनाए रखती थीं.

पुरुषों को मिलेगा अधिकार

फैसले के अनुसार संसद को अब 24 महीनों के भीतर कानून में संशोधन करना होगा ताकि सभी नागरिकों को उपनाम बदलने का समान अधिकार मिल सके. इस अवधि में एक अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें लिंग-निरपेक्ष भाषा का प्रयोग किया जाएगा. इसके अलावा गृह मामलों के मंत्री को याचिकाकर्ताओं के कानूनी खर्चों का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है.

FAQ

क्या अब दक्षिण अफ्रीका में पति अपनी पत्नी का उपनाम अपना सकते हैं?

हां संवैधानिक अदालत के फैसले के बाद अब पति कानूनी रूप से अपनी पत्नी का उपनाम अपना सकते हैं.

यह फैसला किस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है?

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 26(1)(a)-(c) और संबंधित नियमों को अदालत ने असंवैधानिक घोषित किया है.