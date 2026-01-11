जल रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के 2 बड़े हिस्से, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हुई राख, घर छोड़कर भाग रहे लोग

Western Cape Fires: दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न और ईस्टर्न केप प्रांतों में कई जगहों पर जंगलों में लगी आग अभी भी फैली हुई है. जिसकी वजह से कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है.
South Africa: दक्षिण अफ्रीका इस समय भयानक आग की चपेट में है. वेस्टर्न और ईस्टर्न केप प्रांतों में कई जगहों पर जंगलों में लगी आग अभी भी फैली हुई है. इस आग की चपेट में आने की वजह से वेस्टर्न केप में ही अब तक एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल चुकी है और कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है. इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. जिनमें एक सैन्य हेलीकॉप्टर भी शामिल है.
वेस्टर्न केप के प्रीमियर एलन विंड ने शनिवार को पब्लिक ब्रॉडकास्टर एसएबीसी से कहा कि आग पूरे वेस्टर्न केप प्रांत में फैल चुकी है और पड़ोसी ईस्टर्न केप के कुछ हिस्से भी इसकी चपेट में हैं. अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है. हालांकि, मोसेल बे में एक छोटी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और कई दमकल कर्मियों का धुएं से दम घुटने के कारण इलाज किया गया है.
विंड ने बताया कि आग बुझाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिनमें एक सैन्य हेलीकॉप्टर भी शामिल है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रांत में एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जल चुका है, सबसे ज्यादा नुकसान मोसेल बे में हुआ है, इसके अलावा केपटाउन के डु नून और पर्ली बीच जैसे इलाकों में भी नुकसान हुआ है.
मोसेल बे नगर पालिका ने शनिवार सुबह कहा कि फिलहाल वहां कोई सक्रिय आग नहीं है, लेकिन मौसम सूखा और तेज हवाओं वाला होने के कारण सभी टीमें पूरी तरह सतर्क रहेंगी. पर्ली बीच, जो ओवरस्ट्रैंड नगर पालिका में आता है, उसने शनिवार दोपहर के आसपास बयान जारी कर बताया कि आग के कारण लोगों को वहां से निकाला जा रहा है. बयान में कहा गया कि आग बुझाने के संसाधन पर बहुत ज्यादा दबाव है और इलाके में दो जगह आग लगी हुई है.
इसके अलावा ओवरस्ट्रैंड नगर प्रबंधक डीन ओ'नील ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है. पर्ली बीच के एलक्सोलवेनी और ब्रॉडवे स्ट्रीट में रहने वाले लोगों को सामुदायिक भवन में ले जाया जा रहा है. उन्होंने नगर पालिका के अन्य इलाकों के लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की और चेतावनी दी कि हालात बिगड़ने पर वहां भी लोगों को निकालना पड़ सकता है.
उधर, ईस्टर्न केप प्रांत में कौगा नगर पालिका ने शनिवार को बताया कि दमकलकर्मी अब भी कई जगहों पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं और हालात अभी भी काफी अस्थिर बने हुए हैं, कौगा नगर पालिका हाल के दिनों में जंगल की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है. शुक्रवार देर रात जारी बयान में ईस्टर्न केप के प्रीमियर लुबाबालो ऑस्कर माबुयाने ने प्रांत के कई हिस्सों में फैली आग पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह आग ऐसे समय में लगी है जब दक्षिण अफ्रीका में गर्मी के मौसम में पर्यटन अपने चरम पर होता है और कई अहम पर्यटन स्थल इससे प्रभावित हो रहे हैं. (आईएएनएस)