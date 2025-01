पास में था सोने का भंडार पर भूख से तड़प-तड़पकर मर गए 100 लोग, दहला देगा ये Video

South Africa Gold Mine: दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान में अवैध तरीके से काम कर रहे मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हो गया है. यहां खदान के अंदर फंसे 100 से ज्‍यादा मजदूरों की मौत हो गई है और 500 से ज्‍यादा खनिक मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं. इन मजदूरों की मौत भूख-प्‍यास से तड़पकर हुई है. हैरानी की बात यह है कि खदान के अंदर भूख-प्‍यास से तड़प-तड़पकर मजदूर मरते रहे और बाहर किसी को खबर ही नहीं थी. ये मजदूर महीनों से खदान में फंसे हुए थे.

बचे हुए मजदूरों ने भेजा वीडियो, तब चला पता

खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज यूनाइटेड इन एक्शन ग्रुप (MACUA) के प्रवक्‍ता सबेलो मंगुनी ने बताया कि खदान में मौतों का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार (10 जनवरी) को कुछ बचे हुए खनिकों द्वारा भेजा गया एक वीडियो सामने आया. इस दर्दनाक वीडियो में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग भूख-प्यास से तड़प रहे थे, जिनमें से कई लोगों की तो मौत हो चुकी थी.

