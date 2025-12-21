Mass Shooting: अब जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 3 बच्चों सहित 11 की मौत; 20 लोग घायल

Shooting In Johannesburg: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पश्चिमी इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. हमले के पीछे का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरीडिली ने बताया कि हमलावरों की पहचान को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी एक शराबखाने के पास हुई जहां पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी. यह इलाका दक्षिण अफ्रीका की कुछ बड़ी सोने की खदानों के करीब बताया जा रहा है.

गौतेंग के कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर फ्रेड केकाना ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं और राष्ट्रीय अपराध प्रबंधन, प्रांतीय अपराध स्थल प्रबंधन, अपराध खुफिया और गंभीर अपराध जांच से जुड़ी कई टीमें मौके पर तैनात हैं. यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई एक अन्य गोलीबारी के बाद सामने आई है. 6 दिसंबर को प्रिटोरिया के पास एक हॉस्टल पर हुए हमले में तीन साल के बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका में हिंसक अपराध का स्तर बेहद ऊंचा बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका दुनिया के सबसे अधिक हत्या दर वाले देशों में शामिल है जहां प्रति एक लाख आबादी पर करीब 45 हत्याएं दर्ज की जाती हैं. पुलिस ने बताया कि अवैध शराबखानों के खिलाफ इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 12000 ठिकानों को बंद किया गया और 18000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया.