14 बच्चों की मौत का जख्म भरा भी नहीं था, 11 और चले गए, दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर क्यों हुई मौतें?

14 बच्चों की मौत का जख्म भरा भी नहीं था, 11 और चले गए, दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर क्यों हुई मौतें?

दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर से सड़क हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है. मिनीबस टैक्सी और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. जिनमें एक स्कूली बच्चा भी शामिल है. यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही इसी तरह की दुर्घटना में 14 स्कूली बच्चों की जान गई थी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:46 AM IST
गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू-नटाल प्रांत में एक मिनीबस टैक्सी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. यह हादसा डरबन शहर के नजदीक हुआ है. वहां के परिवहन विभाग के अधिकारी सिबोनिसो डूमा ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक मौके पर ही 11 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक स्कूली बच्चा भी था. जांच में सामने आया है कि ट्रक अवैध हालत में चल रहा था. टैक्सी चालक का लाइसेंस भी खत्म हो चुका था. सरकार ने इस घटना को गंभीर बताया है और जांच के आदेश दिए हैं.

कैसे हुआ हादसा
जानकारी के लिए बता दें कि चश्मदीदों ने बताया, ट्रक चालक ने अचानक यू-टर्न लिया जिससे सामने से आ रही मिनीबस टैक्सी से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

बता दें, प्राईवेट एंबुलेंस सेवा एएलएस पैरामेडिक्स के प्रवक्ता गैरीथ जैमिसन ने बताया कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मिनीबस का चालक गाड़ी के मलबे में फंसा हुआ था और उसकी हालत भी बेहद नाजुक बताई गई है.

जांच में सामने आई लापरवाही
सिबोनिसो डूमा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है, ट्रक अवैध तरीके से चल रहा था. उसके टायर काफी घिस चुके थे. वहीं मिनीबस टैक्सी चालक का वह पेशेवर लाइसेंस, जो दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक वाहन चलाने के लिए जरूरी होता है साल 2023 में ही खत्म हो चुका था.

कुछ दिन पहले भी गई थीं 14 जानें
यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब कुछ दिन पहले ही एक और भयानक दुर्घटना हुई थी. 19 जनवरी को जोहान्सबर्ग के पास एक ट्रक और मिनीबस टैक्सी की आमने-सामने टक्कर में 14 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी. उस मामले में मिनीबस चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा था. वह ओवरटेक करते हुए ट्रक से टकरा गया था. उस पुराने हादसे में 22 साल के टैक्सी चालक को पहले गैर-इरादतन हत्या जैसे आरोप में पकड़ा गया था. बाद में अभियोजकों ने आरोप बढ़ाकर 14 हत्या के मामले दर्ज कर दिए था.

सरकार की चिंता बढ़ी
गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका की परिवहन मंत्री बारबरा क्रीसी ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़े हादसों में लगातार हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे देश के लिए गंभीर चेतावनी की तरह हैं. परिवहन मंत्री ने रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉरपोरेशन को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस हादसे की जांच करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जांच शुरू होने के 48 घंटे के भीतर शुरुआती रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए.

दक्षिण अफ्रीका में टैक्सी का बड़ा रोल
दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सी आम लोगों का सबसे बड़ा सहारा हैं. ऐसा माना जाता है कि करीब 70 फीसदी लोग रोजाना काम पर आने-जाने के लिए इन्हीं टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं.

अफ्रीका में सड़क सुरक्षा बड़ी समस्या
अफ्रीका महाद्वीप में सड़क हादसे एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं. हर साल यहां करीब 3 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है. यह पूरी दुनिया में होने वाली सड़क मौतों का लगभग एक चौथाई है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका में सड़क हादसों से मौत की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. यहां हर एक लाख लोगों पर करीब 26.6 लोगों की जान जाती है. दुनिया का औसत करीब 18 है. यह सब तब है जब अफ्रीका में दुनिया के कुल वाहनों का सिर्फ करीब 3 फीसदी ही मौजूद है.

यह भी पढ़ें: अजित पवार की खबर के बीच एक और विमान हादसा, प्लेन क्रैश में गई 15 लोगों की जान

 

