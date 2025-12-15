इस देश में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर, भारतीय मूल के युवक की गई जान, चल रहा था काम

South Africa News: दुनियाभर में कई ऐसे धर्मिक स्थल हैं जहां पर लोग पूजा-अर्चना करने के लिए जाते हैं. मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थान होता है जहां पर लोग पूजा करते हैं. साउथ अफ्रीका में एक मंदिर ढह गई जिसकी वजह से भारतीय मूल के आदमी के साथ 3 अन्य लोगों की मौत हो गई. यह मंदिर न्यू अहोबिलम टेम्पल ऑफ प्रोटेक्शन ईथेक्विनी (डरबन) के उत्तर में रेडक्लिफ में एक पहाड़ी की चोटी पर था और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. जानिए क्या है पूरा मामला.

भारतीय मूल के युवक की मौत

कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मलबे के नीचे कई और लोग फंसे हो सकते हैं. अधिकारियों ने कहा है कि जब तक जरूरत होगी, बचाव अभियान जारी रहेगा. लोकल मीडिया ने बताया कि भारतीय मूल के आदमी की पहचान विक्की जयराज पांडे के रूप में हुई है, जो मंदिर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मैनेजर थे. मंदिर से जुड़ी चैरिटी संस्था फूड फॅार लव के डायरेक्टर सनवीर महाराज ने भी पांडे की पहचान कन्फर्म की. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पांडे दो साल पहले जब काम शुरू हुआ था, तब से ही मंदिर के डेवलपमेंट में शामिल थे. मंदिर को गुफा जैसा डिजाइन किया गया था, जिसमें भारत से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और वहीं खुदाई की गई थी.

नहीं मिली है मंजूरी

इसे बनाने वाले परिवार ने दावा किया था कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े देवताओं में से एक भगवान नरसिंहदेव की मूर्ति होगी. इस बीच, ईथेक्विनी म्युनिसिपैलिटी ने एक बयान में कहा कि प्रोजेक्ट के लिए किसी बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं मिली है, रिएक्शन यूनिट साउथ अफ्रीका के स्पोक्सपर्सन प्रेम बलराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा अभी यह कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि मलबे के नीचे और लोग फंसे हैं या नहीं, अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती बचाव की कोशिशें फंसे हुए लोगों में से एक के सेलफोन कॉल से गाइड की गईं. इस हादसे की वजह से लोग हैरान-परेशान हैं.