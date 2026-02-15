Advertisement
trendingNow13110046
Hindi Newsदुनिया75 के मोदी, 74 के शहबाज और 60 के तारिक! ‘बुजुर्ग ब्रिगेड’ में कौन है दक्षिण एशिया का सबसे युवा चेहरा?

75 के मोदी, 74 के शहबाज और 60 के तारिक! ‘बुजुर्ग ब्रिगेड’ में कौन है दक्षिण एशिया का सबसे युवा चेहरा?

Youngest PM: तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले पीएम बनने वाले हैं. तारिक रहमान की उम्र के साथ-साथ हम जानेंगे दक्षिण एशिया के कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे में, किसकी उम्र क्या है?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 15, 2026, 07:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

75 के मोदी, 74 के शहबाज और 60 के तारिक! ‘बुजुर्ग ब्रिगेड’ में कौन है दक्षिण एशिया का सबसे युवा चेहरा?

Oldest PM: तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले पीएम बनने वाले हैं, आगामी 17 फरवरी को उनकी ताजपोशी होगी. तारिक रहमान 17 सालों बाद ब्रिटेन से बांग्लादेश आए और बांग्लादेश लौटने के कुछ दिन बाद पीएम बनने जा रहे हैं. तारिक रहमान की बात करें तो अन्य देशों के पीएम के मुकाबले उनकी उम्र काफी कम है. तारिक रहमान की उम्र के साथ-साथ हम बताने चल रहे हैं दक्षिण एशिया के कुछ ‘युवा बुजुर्ग’पीएम के बारे में आइए जानते हैं इसके बारे में. 

पीएम मोदी 
सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पीएम मोदी की उम्र 75 साल है. हालांकि उन्होंने पहली बार 64 साल की उम्र में शपथ लिया था. पीएम की उम्र को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है. 

शहबाज शरीफ
इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की. शहबाज शरीफ की उम्र की बात करें तो इस समय उनकी उम्र 75 साल है. शहबाज शरीफ तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलवी अब्दुल कबीर
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर (Maulvi Abdul Kabir) हैं, वे अंतरिम सरकार के पीएम हैं. ये तालिबान के वरिष्ठ नेता भी हैं. मौलवी कबीर करीब 65 साल के हैं. 

शेरिंग तोबगे
भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे (Tshering Tobgay) हैं. उन्होंने 28 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेरिंग तोबगे करीब 60 साल के हैं. 

तारिक रहमान
इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की, तारिक 17 फरवरी को शपथ लेंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान 60 साल के हैं. तारिक रहमान की मां खालिदा जिया भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. 

हरिनी अमरसूर्या
श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या हैं. डॉ. हरिनी अमरसूर्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. हरिनी अमरसूर्या की उम्र महज 55 साल है. इनकी गणना सबसे कम्र उम्र के प्रधानमंत्रियों में की जाती है. श्रीलंका की पीएम के भारत के साथ रिश्ते भी काफी अच्छे हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Youngest PM

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?