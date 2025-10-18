20 साल पहले कत्ल कर आंखों को सिगरेट से जलाया, पुलिस को खून से लिखा ये मैसेज, अब इस दिन मिलेगी सजा-ए-मौत

Stephen Bryant Execution Date: अमेरिका के साउथ कैरोलिना (South Carolina) ने 44 साल के स्टीफन ब्रायंट को 14 नवंबर को फांसी देने की तारीख तय की है. ये घटना समटर काउंटी ( Sumter County) में हुए एक दर्दनाक कत्ल की वारदात के तकरीबन दो दशक बाद हुई है. ब्रायंट को 2004 में विलार्ड "टीजे" टिटजेन (Willard “TJ” Tietjen) की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उसने सिगरेट से उसकी आंखें जला दी थीं और पीड़ित के खून से दीवार पर "मुझे पकड़ सको, तो पकड़ लो" (Catch me if u can) लिख दिया था. साउछ कैरोलिना के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सरकार के चल रहे शटडाउन के कारण उसके वकीलों की फांसी की सजा में देरी की याचिका को खारिज करते हुए डेथ वारंट जारी किया.

इनमें से एक तरीके से दी जाएगी मौत की सजा

ब्रायंट की सजाए-ए-मौत 1985 के बाद से साउथ कैरोलिना में 50वां और पिछले 14 महीनों में 7वां एग्जिक्यूशन होगा. घातक दवाओं की कमी के कारण 13 साल की रुकावट के बाद राज्य में मौत की सजा फिर से शुरू हो रही है. उसके पास 31 अक्टूबर तक घातक इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर या फायरिंग स्क्वाड, राज्य के तीन मौजूद तरीकों में से एक चुनने का विकल्प है. 2024 से अब तक 4 कैदियों ने घातक इंजेक्शन चुना है, जबकि दो ने फायरिंग स्क्वाड का ऑप्शन चुना है.

3 मर्डर में शामिल

अक्टूबर 2004 में ब्रायंट के अपराध के सिलसिले में 3 मर्डर शामिल थे. अभियोजकों ने कहा कि उसने 2 अन्य लोगों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई जब वो सड़क किनारे शौच के लिए रुके थे. उसके क्राइन ने 1,00,000 निवासियों वाले कम्यूनिटी को खौफ में जकड़ लिया, जिसके कारण रोड ब्लॉक लगाए गए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अजनबियों की मदद करने से बचने की चेतावनी दी.

सजा से बचने की पूरी कोशिश की थी

अपने मुकदमे के दौरान, ब्रायंट के बचाव पक्ष ने उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति की बात करते हुए दावा किया कि वो बचपन में यौन शोषण से पीड़ित था और इससे निपटने के लिए उसने मेथ और केमिकली ट्रीटेड मारिजुआना का सहारा लिया. उसकी चाची ने गवाही दी कि कत्ल की वारदात से पहले वो बहुत परेशान और मदद के लिए बेताब लग रहा था.

इस साल अमेरिका में कितने एग्जिक्यूशन?

साउथ कैरोलिना में हाल ही में हुई सजा-ए-मौत की घटनाओं ने क्रूर और असामान्य सजा को लेकर बहस छेड़ दी है, जहां बचाव पक्ष के वकीलों ने फायरिंग स्क्वॉड द्वारा गलत तरीके से दिए गए शॉट्स और घातक इंजेक्शन के दौरान हुए दर्द का हवाला दिया है. हालांकि, हाल ही में हुई एग्जिक्यूशन के गवाहों ने दर्द के कोई डायरेक्ट लक्षण नहीं बताए. ब्रायंट की मौत की सजा के साथ ही 2025 में अमेरिका में टोटल एग्जिक्यूशन की संख्या 38 हो जाएगी, और पूरे अमेरिका में कई और सजा-ए-मौत का प्लान बना है.

