Hindi Newsदुनिया

नाव पर सवार बंदूकधारियों ने तड़ातड़ चलाई गोलियां, शमशान बना अमेरिकी रेस्तरां, 3 की मौत

North Carolina Shooting: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक रेस्तरां में गोलीबारी कर दी गई. इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 28, 2025, 11:40 AM IST
World News In Hindi: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक एक्टिव शूटर ने नाव से एक रेस्तरां में गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए. हमलावर शूटिंग के बाद मौके से फरार हो गया. गोलीबारी शनिवार 27 सितंबर 2025 की रात तकरीबन 9 बजकर 30 मिनट पर हुई, जो विलमिंगटन से तकरीबन 20 मील साउथ में साउथपोर्ट यॉट बेसिन इलाके में 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर स्थित एक लोकप्रिय पब और रेस्तरां है.  

भीड़ पर चालू की शूटिंग 

पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान कम से कम 7 लोगों को गोली लगी, जिनमें से 3 की घटनास्थल पर मौत हो गई. वहीं बाकी पीड़ितों को स्थानीय ले जाया गया. उनकी स्थिति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. सिटी मैनेजर नोआह साल्डो ने पुष्टि कर बताया कि 1 नांव रेस्तरां के पास आकर रुकी और भीड़ पर शूटिंग चालू कर तेजी से भाग गई.

उन्होंने कहा,' कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है." उन्होंने आगे कहा कि आपातकालीन दल द्वारा कार्रवाई जारी रखने के कारण आंकड़े बदल सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- अमेरिका के H1B पेशेवरों पर कनाडा की नजर, अपने यहां दिलाएंगे नौकरी, भारतीयों की मौज

लोगों से प्रशासन का आग्रह 

नगर प्रशासन ने लोगों से क्षेत्र से दूर रहने, घर के अंदर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 911 पर देने का आग्रह किया. प्रशासन के मुताबिक भले ही घायलों की पुष्टि हो गई है, लेकिन उनकी सटीक संख्या अभी भी अनिश्चित है. बयान में कहा गया,' इस क्षेत्र से बचें और अपने घरों में ही रहें. कृपया किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 911 पर दें.' ब्रंसविक काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया कि इस स्थिति से निपटने में साउथपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली जा रही है.    

ये भी पढ़ें- VIDEO: बिना ऑक्सीजन किया एवरेस्ट फतेह, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में चढ़कर इस शख्स ने रचा इतिहास  

जांच में जुटी पुलिस 

शेरिफ ऑफिस ने कहा,' ब्रंसविक काउंटी शेरिफ कार्यालय पूरे काउंटी में कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साउथपोर्ट शहर के पुलिस विभाग की सहायता कर रहा है. कृपया सभी प्रभावित लोगों के साथ-साथ हमारे प्रथम उत्तरदाताओं के प्रति भी अपनी प्रार्थनाओं और विचारों को बनाए रखें.' इमरजेंसी स्कैनरों पर हुई बातचीत से पता चला कि पुष्टि की गई संख्या से ज्यादा मौतें हुई हैं, हालांकि अधिकारियों की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है.अमेरिकन फिश कंपनी के पास हुई इस घटना की जांच जारी है और अधिकारी संदिग्ध की तलाशी में जुटे हैं.   

FAQ

 घटना कहां हुई? 

नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट यॉट बेसिन इलाके में स्थित एक लोकप्रिय पब और रेस्तरां में गोलीबारी हुई. 

कितने लोगों की मौत हुई? 

गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

