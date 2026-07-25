/समंदर के बीच डंडों से पीटा! समुद्री लुटेरों जैसी हरकत पर भड़का फिलीपींस, उल्टा चीन ने लताड़ा

South China Sea Dispute: साउथ चाइना सी का इलाका एक बार फिर जंग का मैदान बनता दिख रहा है. हाल ही में, चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प की खबर सामने आई है. दोनों देश इस विवादित समुद्री इलाके पर अपना-अपना दावा ठोकते हैं. इस बार मामले ने तब तूल पकड़ा जब फिलीपींस ने चीन पर अपने सैनिक को बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, चीन ने भी पलटवार करते हुए फिलीपींस पर उकसाने वाली कार्रवाई का आरोप मढ़ा है.
साउथ चाइना सी के सेकंड थॉमस शोल इलाके में सोमवार को चीन और फिलीपींस के तटरक्षक आमने-सामने आ गए. फिलीपींस की सेना का आरोप है कि जब उनके सैनिक दो रबर बोट्स से गश्त पर थे, तभी चीनी तटरक्षकों ने उन्हें घेर लिया. फिलीपींस का कहना है कि उनके सैनिकों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चीन के लोगों को पीछे हटने को कहा था, लेकिन चीनी सैनिक आक्रामक हो गए. फिलीपींस के मुताबिक, चीनी सैनिकों ने उनके एक नौसैनिक के सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद फिलीपींस में भारी गुस्सा देखा जा रहा है.
चीन ने आरोपों को बताया गलत
दूसरी तरफ चीन की तटरक्षक सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. चीन का कहना है कि फिलीपींस के सैनिकों ने अपनी नावों से उनके गश्ती जहाज को जानबूझकर और खतरनाक तरीके से टक्कर मारी. चीन के मुताबिक, उनके अधिकारियों ने बहुत संयम से काम लिया. चीन का दावा है कि फिलीपींस के सैनिकों ने चप्पू और लंबे डंडों से चीनी अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की थी. चीन ने फिलीपींस पर तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाया है.
A Philippine Navy personnel is wounded after China Coast Guard members allegedly hit him with a wooden baton in an encounter near Second Thomas Shoal in the disputed South China Sea today, July 20.
Armed Forces of the Philippines @straits_times pic.twitter.com/UbZMMcQA48
— Mara Cepeda (@maracepeda) July 20, 2026
जहाजों के अवशेष को लेकर असली लड़ाई
साउथ चाइना सी में इस पूरी लड़ाई की जड़ एक पुराना जहाज है. फिलीपींस ने सेकंड थॉमस शोल में अपना एक पुराना और जंग लगा नौसैनिक जहाज 'बीआरपी सिएरा माद्रे' रोक कर रखा है. फिलीपींस के सैनिक इस जहाज पर तैनात रहते हैं और इसे अपना सैन्य अड्डा मानते हैं. चीन लंबे समय से मांग कर रहा है कि फिलीपींस इस जहाज को यहाँ से हटाए, क्योंकि चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार मानता है. फिलीपींस इस जहाज पर मौजूद अपने सैनिकों को रसद और सामान पहुँचाता रहता है, जिसे चीन रोकने की कोशिश करता है.
आगे क्या हो सकता है?
साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे इस इलाके में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगता है. फिलीपींस के अधिकारियों का कहना है कि वे अपने घायल सैनिक की हालत पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया जाएगा. इस ताज़ा घटना ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव को काफी बढ़ा दिया है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दोनों देश इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाते हैं या मामला और बिगड़ता है.