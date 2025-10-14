न जिम और न ही कोई वर्कआउट...यहां हुस्न नहीं 'तोंद' पर मरती हैं लड़कियां, भर-भर लुटाती हैं प्यार

South Ethopia News: आपके बहुत सारे दोस्त या फैमिली मेंबर खुद को फिट रखने के लिए तरह-तरह की चीजें करते हैं. कोई जिम जाता है तो कोई रनिंग करता है. इसके लिए लोग काफी ज्यादा पैसा भी उड़ाते हैं. बढ़ते हुए वजन कई लोगों को तकलीफ देने लगता है. ये पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है. हालांकि एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को उसके बढ़े हुए पेट की वजह से इज्जत मिलती है, यानी कि जिसका पेट जितना बड़ा रहेगा उतना ही सम्मान मिलेगा, ऐसा क्यों किया जाता है आइए जानते हैं.

कैसे होती है पहचान

हम बात करने चल रहे हैं दक्षिणी दक्षिणी इथोपिया में रहने वाले बोदी जनजाति के लोगों के बारे में, यहां पर लोगों की पहचान उसकी धन-धलौत, गाड़ी बंगले से नहीं बल्कि उसकी बढ़ी हुई तोंद से होती है. यहां पर तोंद को बढ़ाना काफी अच्छा माना जाता है. ये लोग तोंद बढ़ाते के लिए सालों साल जतन करते हैं.

ऐसे बढ़ाते हैं वजन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ये शरीर बनाने के लिए ये गाय का दूध और उसका खून पीते हैं. ये खून वो गाय की एक नस से निकालते हैं फिर इसे मिट्टी से बंद कर देते हैं और लगभग 6 महीने तक कोई काम नहीं करते हैं. गाय को इस जनजाति में काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है. ये भी कहा जाता है कि ये लोग 6 महीने केवल उन्हीं चीजों का सेवन करते हैं जिससे इनका वजन बढ़ता रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ओमो घाटी में रहती है जनजाति

बता दें कि ये जनजाति इथोपिया की ओमो घाटी में रहती है और साल में एक बार Ka’el नाम का त्योहार मनाती है. इस त्योहार में जिनकी तोंद सबसे ज्यादा रहती है उस इंसान को सम्मानित किया जाता है. जिस व्यक्ति को सम्मान मिलता है उसकी गणना अच्छे लोगों में की जाती है.