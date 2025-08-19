यूरोप-एशिया में तनाव के बीच ये देश जमकर चाट रहा मलाई, दोनों हाथों में लड्डू; खजाने में आ रहे अरबों

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं. डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई नेता पूरी जी जान से जुटे हुए हैं ताकि क्षेत्र में शांति आए. इस दौरान एशिया में भी तनाव बढ़ रहा है. लेकिन इन सबके बीच एक देश ऐसा है, जो इस स्थिति में मलाई चाट रहा है. वो देश है जेन जी का फेवरेट दक्षिण कोरिया, जिसे अपने डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत एक्सपोर्ट की उम्मीद है. दरअसल डिफेंस सेक्टर से जुड़े अफसरों का कहना है कि एशिया में तनाव और यूक्रेन-रूस जंग की वजह से डिफेंस सामग्री की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे उनके बिजनेस को फायदा हो रहा है.

दुनिया में चल रहे युद्ध रोकने के प्रयास

हैरानी की बात ये है कि एक तरफ यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयास चल रहे हैं तो दूसरी ओर ऐसी संभावना दक्षिण कोरिया जता रहा है. एक बड़ी दक्षिण कोरियाई रक्षा कंपनी के एक अधिकारी ने योनहाप न्यूज एजेंसी को नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'मेरे व्यक्तिगत विचार में भले ही युद्धविराम या शांति समझौता हो जाए. मुझे नहीं लगता कि यूरोप में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कम होगी. हम यूक्रेन या रूस को एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.'

'हम अवसरों का फायदा उठाएंगे'

एक अन्य रक्षा कंपनी के अधिकारी ने कहा कि उनकी कंपनी ग्लोबल सिक्योरिटी परिदृश्य में बदलावों पर भी करीब से नजर रख रही है। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'हमें यह देखना होगा कि भू-राजनीतिक नजरिया कैसे बदल रहा है. बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हम इन बदलावों पर नजर रखेंगे और नए अवसरों का फायदा उठाएंगे.'

उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी प्रमुख यूरोपीय रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है. एक अन्य कंपनी के सूत्र ने कहा कि एडवांस वेपन सिस्टम की ग्लोबल डिमांड में इजाफा और भी तेज हो सकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट और बड़ा होगा, जो कोरियाई डिफेंस बिजनेस के लिए एक मौका साबित हो सकता है.'

उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने देशों को अपनी सुरक्षा बनाए रखने की अहमियत को पहचानने के लिए इंस्पायर किया है. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सरकारें भविष्य के बैटलफील्जड, जैसे मानवरहित और ऑटोमैटिक वॉर, के लिए तैयार होने वाले क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करेंगी.'

साउथ कोरिया में आई तेजी

हाल के वर्षों में, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, साथ ही यूरोप और मध्य पूर्व में सुरक्षा अस्थिरता के कारण दक्षिण कोरिया ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच देश ग्लोबल वेपन एक्सपोर्ट में 10वें नंबर पर रहा.

पोलैंड के साथ की बड़ी डील

खास तौर से, इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया ने पोलैंड के साथ 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील की है, जिसमें हुंडई रोटेम कंपनी से के2 टैंकों का दूसरा बैच एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो किसी दक्षिण कोरियाई रक्षा ठेकेदार की ओर से जीता गया अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है.

आंकड़ों के अनुसार, देश की टॉप पांच डिफेंस कंपनियों (हनव्हा एयरोस्पेस कंपनी, एलआईजी नेक्स1 कंपनी, कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज कंपनी, हनव्हा सिस्टम्स कंपनी और हुंडई रोटेम) का संयुक्त परिचालन लाभ इस साल की पहली छमाही में पिछले साल की तुलना में 161 प्रतिशत बढ़कर 2.34 ट्रिलियन वॉन (1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है, जो 2024 में उनकी वार्षिक आय का 80 प्रतिशत है.

