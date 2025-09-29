दक्षिण कोरिया: पूर्व राष्ट्रपति यून लगातार 12वीं बार सुनावाई से रहे गायब, जबरन मार्शल लॉ लागू करने का लगा है आरोप

Martial Law: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल सोमवार को लगातार 12वें सत्र में विद्रोह के मुकदमे में अनुपस्थित रहे जबकि पिछले सप्ताह वह एक अलग मुकदमे में उपस्थित हुए थे. मीडिया को दिए एक नोटिस में यून सूक येओल के वकीलों ने कहा कि पिछले सप्ताह की सुनवाई में शामिल होने के बाद से पूर्व राष्ट्रपति को चक्कर आ रहे हैं और उल्टी हो रही है. उनकी तबीयत खराब है, जिससे उनके लिए पेश होना मुश्किल हो रहा है.

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके मामले की देखरेख कर रही पीठ ने कहा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा जारी रखेगी. संहिता के अनुसार, यदि जेल में बंद प्रतिवादी बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहते हैं और जेल अधिकारी के लिए उन्हें जबरन लाना असंभव या बहुत कठिन माना जाता है तो उनके बिना भी मुकदमा चल सकता है.

यून पर शक्ति के दुरुपयोग का लगा है आरोप

यून पर दिसंबर में एक विद्रोह का नेतृत्व करने और मार्शल लॉ लागू करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है. हालांकि जुलाई में गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है. यून पिछले शुक्रवार को मार्शल लॉ से संबंधित आरोपों पर एक अलग मुकदमे की पहली सुनवाई में उपस्थित हुए थे. यह एक नए मुकदमे की शुरुआत के लिए एक कानूनी शर्त थी. उन्होंने उसी दिन जमानत के लिए अपनी याचिका पर एक अदालती सुनवाई में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई की अपील की थी. बता दें, रिपोर्ट के अनुसार, 12000 से अधिक दक्षिण कोरियाई नागरिकों के एक समूह ने पूर्व राष्ट्रपति यूं सूक येओल और उनकी पत्नी किम कियोन ही के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें पिछले साल दिसंबर में मार्शल लॉ लगाने के कारण कथित तौर पर हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई थी.