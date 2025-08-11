इस देश में जल्दी-जल्दी बूढ़े हो रहे लोग, युवाओं में आई कमी, खतरे में आई सुरक्षा व्यवस्था
South Korea Military Crisis: दक्षिण कोरिया की सेना में इस समय सैनिकों की भर्ती को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो गई है. इस देश में घटती जनसंख्या के कारण सैनिकों की कमी देखी जा रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 11, 2025, 11:15 AM IST
South Korea Military: साउथ कोरिया इन दिनों लो फर्टिलिटी और घटती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है. वहीं पिछले 6 सालों में यहां एक एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. अब यहां की सेना में केवल 4,50,000 ही संख्सा रह चुकी है. सेना ने इस गिरावट का कारण देश में सैन्य सेवा के लिए युवाओं की कमी को बताया है. 

कोरियाई सेना में कमी 
कोरियाई रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट की सबसे प्रमुख समस्या देश में सबसे कम जन्म दर को बताया है. बता दें कि साउथ कोरिया का बर्थ रेट सबसे कम है. इसी के चलते यहां सैनिकों की भर्ती में काफी समस्या आ रही है और सैन्य तैयारियों पर बड़ा संकट पैदा हो रहा है. डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चू मीए के साथ शेयर की गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2019 में साउथ कोरिया की एक्टिव आर्मी में लगभग 5,63,000 सैनिक थे, जो 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 6,90,000 से कम है.  

ये भी पढ़ें- निमिषा प्रिया को जल्दी दो फांसी...मृक के भाई ने चिट्ठी लिखकर की मांग, बढ़ेंगी नर्स की मुश्किलें

युवाओं की कमी 
बता दें कि साउथ कोरियाई सेना में भर्ती होने की सबसे सामान्य उम्र 20 सालों के पुरुषों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जो साल 2019 और 2025 के बीच 30 प्रतिशत घटकर तकरीबन 2,30,000  ही रह गई है. माना जाता है कि मौजूदा समय में नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 1.2 मिलियन एक्टिव जवानों की सेना है. बता दें कि साउथ कोरिया दुनिया में सबसे तेजी से बूढ़ी होती आबादी में से एक है. यहां जन्म दर अनुपात सबसे कम है.    

ये भी पढ़ें- इजरायल के हमले में मरे अल जजीरा के पत्रकार, IDF ने बताया आतंकी, कहा- हमास के लिए कर रहे थे काम

साउथ कोरिया की घटती जनसंख्या 
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 51.8 मिलियन तक पहुंची साउथ कोरिया की आबादी साल 2072 तक घटकर 36.2 मिलियन तक हो सकती है. साल 2025 में साउथ कोरिया का डिफेंस बजट 61 ट्रिलियन से ज्यादा, जो नॉर्थ कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक है, हालांकि रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां की सशस्त्र सेनाओं में अभी भी 50,000 सैनिकों की कमी है.  

FAQ  

दक्षिण कोरिया की सेना में कितनी गिरावट आई है?
 पिछले 6 सालों में दक्षिण कोरिया की एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे अब सेना में केवल 4,50,000 सैनिक रह गए हैं. 

दक्षिण कोरिया की जन्म दर कितनी है? 
दक्षिण कोरिया की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है, जो 2023 में 0.72 थी. 

दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट कितना है?
दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट 2025 में 61 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, जो उत्तर कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक है. 

;