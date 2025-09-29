Advertisement
बैटरी में विस्फोट, 22 घंटे तक नहीं बुझी आग...दक्षिण कोरिया के डेटा सेंटर में लगी आग से देश हो गया बर्बाद? जानें रिपोर्ट

South Korea: दक्षिण कोरिया इन दिनों एक बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है. डेजॉन में सरकारी डेटा सेंटर में बैटरी विस्फोट से लगी आग ने कंप्यूटर नेटवर्क को ठप कर दिया. जानें अब क्या है हालात. कब तक हो जाएंगे पूरी तरह ठीक. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 29, 2025, 07:50 AM IST
South Korea Data Center Fire: दक्षिण कोरिया के डेजॉन शहर में राष्ट्रीय सूचना संसाधन सेवा केंद्र में शुक्रवार को लिथियम-आयन बैटरी विस्फोट के बाद लगी आग ने सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क को ठप कर दिया था. जिसके बाद देश में हाहाकार मचा हुआ था. अब दक्षिण कोरिया के गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने प्रशासनिक कंप्यूटर नेटवर्क का संचालन धीरे-धीरे फिर से शुरू कर दिया है, जो बैटरी विस्फोट के कारण लगी आग से ठप हो गया था. हालांकि, पूरी तरह से बहाल होने में लगभग दो सप्ताह लगने का अनुमान है.

आग से भारी नुकसान
शुक्रवार को डेजॉन के सरकारी डेटा सेंटर की 5वीं मंजिल पर हुए बैटरी विस्फोट ने बड़ी तबाही मचाई है. योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, आग ने 647 सरकारी नेटवर्क सिस्टम में से 96 को नुकसान पहुंचाया है. इसमें मोबाइल पहचान प्रणाली और ऑनलाइन डाक सेवाएं भी शामिल हैं. आग शनिवार शाम 6 बजे तक पूरी तरह बुझाई गई, लेकिन नुकसान का असर अब भी बना हुआ है. मंत्रालय के अनुसार, सुबह 7 बजे तक सरकार ने केंद्र में 50 प्रतिशत से ज्‍यादा नेटवर्क उपकरणों को बहाल कर दिया था. 767 प्रमुख सुरक्षा-संबंधी उपकरणों में से 99 प्रतिशत ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है.

मंत्रालय ने क्या बताया?
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि वह धीरे-धीरे उन 551 कंप्यूटर सिस्टम को चालू करेगा जो आग से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए थे, ताकि यह समीक्षा की जा सके कि ऑनलाइन सेवा सामान्य रूप से चल रही है या नहीं.  गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी इंटरनेट, ओन्नारा सिस्टम, जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक है, वर्तमान में केवल सीमित सेवाएं प्रदान करता है और प्रमुख सुविधाएं बंद हैं. सरकार ने कहा कि वह 96 क्षतिग्रस्त प्रणालियों को दक्षिण-पूर्वी शहर डेगू स्थित एजेंसी की शाखा में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है और पूरी तरह से बहाल होने में लगभग दो सप्ताह लगने की उम्मीद है.

अभी तक क्या चालू हुआ?
इस बीच, वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्य वित्तीय सूचना नेटवर्क और सरकारी सब्सिडी पोर्टल सहित उसके प्रमुख प्लेटफॉर्म फिर से चालू हो गए हैं. आपदा सुरक्षा प्रबंधन मुख्यालय के प्रमुख किम क्वांग-योंग ने कहा, "सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को तेजी से बहाल करने के प्रयास कर रही है. हम बचाव कार्य की प्रगति और आग के कारणों का पारदर्शी तरीके से खुलासा करेंगे."्विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि कोरिया पोस्ट द्वारा संचालित वित्तीय सेवा रविवार रात 9 बजे तक फिर से चालू हो गई थी, जिसमें डेबिट कार्ड लेनदेन, ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं शामिल थीं.

डाक विभाग भी बंद?
हालांकि, इसकी डाक सेवा की बहाली अभी भी जारी है और सोमवार सुबह से ही परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. विज्ञान मंत्री बे क्यूंग-हून ने कहा, "कोरिया पोस्ट की डाक और वित्तीय सेवाओं को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए, हम सिस्टम अपडेट जारी रखने और नुकसान का आकलन करने के लिए निगरानी प्रयासों को जारी रखने की योजना बना रहे हैं."

22 घंटे तक लगी रही आग
अग्निशमन सेवा और पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए मौके पर निरीक्षण करने की योजना बना रही है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट केंद्र की लगातार बिजली आपूर्ति वाली बैटरियों में से एक में उस समय हुआ जब कर्मचारी उन्हें सर्वर से अलग करके बेसमेंट में ले जा रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के लगभग 22 घंटे बाद, शनिवार शाम 6 बजे आग पूरी तरह बुझ गई. (इनपुट-आईएएनएस)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

South Korea

