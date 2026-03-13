Advertisement
ईरान जंग के बीच US ने हटाया THAAD तो घबराया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के हमले का सताने लगा डर

ईरान जंग के बीच US ने हटाया THAAD तो घबराया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के हमले का सताने लगा डर

Thaad System in South Korea: ईरान जंग के बीच US अब खाड़ी के सैन्य अड्डों पर मौजूदगी मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरिया से THAAD हटा रहा है. इससे दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के हमले का डर सताने लगा है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:12 PM IST
ईरान जंग के बीच US ने हटाया THAAD तो घबराया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के हमले का सताने लगा डर

Transfer of Thaad System to South Korea: ईरान के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूएस अब दूसरे देशों में तैनात उपकरणों को खाड़ी मुल्कों में बने सैन्य अड्डों पर शिफ्ट कर रहा है. वह दक्षिण कोरिया में लगे टर्मिनल हाई-एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) मिसाइल-रक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों को भी मिडिल ईस्ट लेकर जा रहा है. इस पर दक्षिण कोरिया ने चिंता जाहिर की है. उसे डर है कि मौके का फायदा उठाकर कहीं उत्तर कोरिया उस पर धावा न बोल दे. राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने अमेरिका के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान जंग खत्म होते ही THAAD को जल्द से जल्द पुराने स्थान पर फिर से तैनात करने का इंतजाम किया जाए. 

दक्षिण कोरिया में अमेरिका सेना की मौजूदगी

बताते चलें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वर्ष 1950 से रक्षा संधि है. जिसके तहत उत्तर कोरिया के हमले से बचाने के लिए अमेरिकी सेना की दक्षिण कोरिया में स्थायी मौजूदगी बनी हुई है. उसके 28,500 सैनिक वहां पर हर वक्त तैनात रहते हैं. इसके साथ ही उसने घातक मिसाइलों और THAAD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है. 

क्षेत्र में अमेरिका की इस सैन्य मौजूदगी की वजह से उत्तर कोरिया के साथ ही चीन और रूस असहज महसूस करते हैं. हालांकि, उनके डर के उलट दक्षिण कोरिया की जनता खुद को सुरक्षित समझती है. इसकी वजह उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया के खिलाफ दुश्मनी वाला भाव और उसका परमाणु शक्ति संपन्न होना है. दक्षिण कोरिया के नेताओं और जनता को लगता है कि अगर अमेरिका ने अपना सैन्य बेस खत्म किया तो वह किसी भी दिन उत्तर कोरिया की आक्रामकता का शिकार बन जाएंगे. 

10 साल पहले लगा था THAAD सिस्टम

यही वजह है कि आज से करीब 10 साल पहले जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के सोंगजू गांव में एयर डिफेंस सिस्टम THAAD तैनात किया तो लोगों में जबरदस्त खुशी फैल गई थी. यह मिसाइल-रक्षा प्रणाली प्योंगयांग की मिसाइलों से दक्षिण कोरिया की रक्षा करती है. साथ ही चीन- रूस को भी दुस्साहस करने से रोकती है. 

अब THAAD को मिडिल ईस्ट में तैनात करने के अमेरिकी फैसले से दक्षिण कोरिया से यह सुरक्षा कवच कुछ समय के लिए हटने जा रहा है. ऐसे में मुल्क में चिंता और नारजगी है. दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने अमेरिकी हथियारों की वापसी पर विरोध जताया है. 

उत्तर कोरिया के हमले का सताया डर

दक्षिण कोरियाई अखबार जूंगआंग डेली ने अपनी रिपोर्ट में देश की इस चिंता को सामने रखा है. रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटने से देश की अपनी रक्षा क्षमता में कमी आएगी, जो परेशान करने वाली बात है. ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही कोई भी संपत्ति अपना मिशन समाप्त करते ही तुरंत वापस लौट आए. जिससे उत्तर कोरिया के खिलाफ निवारक क्षमता में संभावित कमी को कम किया जा सके. इसके साथ ही दक्षिण कोरिया को भी अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों को तेज करना चाहिए.

सांगजी यूनिवर्सिटी में मिलिट्री स्टडी के प्रोफेसर चोई गी-इल चिंता की एक और वजह बताते हैं. वे कहते हैं कि मौके का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया कोई मिसाइल, ड्रोन या दूसरे हथियारों को लॉन्च कर सकता है. जिससे दक्षिण कोरिया की रक्षा क्षमताओं को जांचा जा सके. यह एक ऐसा गलत आकलन होगा, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में भी एक गंभीर युद्ध छिड़ सकता है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

israel iran war, Israel Iran tension

