इस देश में अब सरकारी कंपनियां नहीं बेच पाएगी सरकार, पहले फॉलो करने होंगे ये नियम

World News In Hindi: साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को सरकार को सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े नियमों में बदलाव का आदेश दिया. उन्होंने तर्क दिया कि आम जनता की राय को इसमें अहमियत दी जाए. ली ने यह बात सरकारी सम्पत्ति को बेचने से रोकने के लिए इमेरजेंसी ऑर्डर जारी करते हुए कैबिनेट बैठक में कही. ली का विचार था कि इन संपत्तियों को नुकसान में बेचा जा रहा है.

सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन में बदलाव

'योनहाप' न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति ली ने कहा,' ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण को बहुत आसानी से और एकतरफा तरीके से किया है, जो आम जनता की राय के खिलाफ है और कभी-कभी यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है.' उन्होंने कहा कि जब वह डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे तो उन्होंने सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण को रोकने या उसे प्रक्रिया के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहे.

सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा

ली ने बैठक में कहा,' निजीकरण के लिए बड़े सरकारी केंद्रों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचने को लेकर आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार को एक ऐसे सिस्टम पर विचार करना चाहिए, जिसमें आगे बढ़ने से पहले नेशनल असेंबली के साथ पूरी बातचीत हो या जनता की राय को ठीक से शामिल किया जाए.' हाल ही में कोरिया एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का ऑडिट हुआ, जो सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करती है. इसमें सांसदों ने बताया कि सरकारी संपत्तियों को उनकी सही कीमत से कम में बेचे जाने के मामले बढ़ रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी होगा बदलाव?

ली जे म्युंग सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विचार भी चर्चा में हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा था कि दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करके एक आत्मनिर्भर सेना बनाने की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा साथ ही उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशें भी जारी रखेगा. ली ने बजट भाषण में कहा,' हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर बनने की अपनी उम्मीद को पूरा करेंगे.' उन्होंने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है तो हमारे लोगों के मान को ठेस लगेगी. ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा सेना को एक स्मार्ट और मजबूत सेना बनाना है. ( इनपुट- आईएएनएस)