South Korea president: साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को पद से हटाया गया, 4 महीने पहले लिया एक फैसला ले डूबा!

Yoon Suk Yeol: साउथ कोरिया में एक बार फिर से सियासी उथल-पुथल मच गई है. देश के राष्ट्रपति को चार महीने पहले लिए गए एक फैसले के कारण अब पद से हटाने का फैसला हो गया है. देश की संवैधानिक कोर्ट ने राष्ट्रपति यून सुक येओल को 'मार्शल लॉ' लागू करने के कारण पद से हटाने का आदेश दिया है. यून ने चार महीने पहले पूरे देश में 'मॉर्शल लॉ' लागू करने का आदेश दिया था. उस फैसले के चलते संसद में सेना घुस गई थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

यून के खिलाफ बीते चार माह से विरोध हो रहा था. फैसला आते ही प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं. यून ने अब जनता से माफी मांगी है. इधर कोर्ट के फैसले के बाद अब दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति चुनने के लिए दो माह के भीतर चुनाव कराना होगा. देश में फिलहाल मुख्य विपक्षी 'डेमोक्रेटिक पार्टी' के सत्ता में आने की संभावना जताई जा रही है. लोकल सर्वे भी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे-म्यांग के अगले राष्ट्रपति बनने की बात सामने आ रही है.

More from the scene: Korean feminists and other advocacy groups cheer outside the Constitutional Court in Seoul, South Korea, as news of President Yoon Suk Yeol's removal from office is announced.

