Advertisement
trendingNow13145698
Hindi Newsदुनियारूस-यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा, सैनिक भेजकर कमाए अरबों डॉलर; सामने आई रिपोर्ट

रूस-यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा, सैनिक भेजकर कमाए अरबों डॉलर; सामने आई रिपोर्ट

Russia-Ukraine War: सियोल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (INSS) ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन-रूस की जंग में रूस को कई तरह से मदद पहुंचाकर अरबों डॉलर का लाभ कमाया हो सकता है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 18, 2026, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस-यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा, सैनिक भेजकर कमाए अरबों डॉलर; सामने आई रिपोर्ट

North korea Helping Russia: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 4 साल हो गए हैं. इस जंग में उत्तर कोरिया ने अपने कई सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजा था, जिसकी कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर सामने आई थीं. वहीं अब सियोल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (INSS) की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेजकर 14 अरब डॉलर तक का लाभ कमाया हो सकता है. 

आर्म्स एक्सपोर्ट से जनरेट की इनकम

'रूस में उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती और मिलिट्री एक्सपोर्ट का आर्थिक प्रभाव' टाइटल वाली इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगस्त 2023 और दिसंबर 2025 के बीच प्योंगयांग ने सैन्य तैनाती और आर्म्स एक्सपोर्ट के जरिए 7.67 बिलियन डॉलर और 14.4 बिलियन डॉलर के बीच इनकम जनरेट की. हालांकि, इस अवधि के दौरान सप्लाई किए गए फ्यूल, हथियार और भोजन की वैल्यू बेहद कम है, जो 580 मिलियन डॉलर से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच है. 

ये भी पढ़ें- VIDEO: पुल में गिरते-गिरते बचा साइबरट्रक, महिला की टूटी हड्डी-पसली; टेस्ला के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा   

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे प्राप्त हुआ पैसा? 

सियोल के खुफिया अधिकारियों के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने अक्टूबर साल 2024 में रूस में सैनिकों की तैनाती शुरू की, जिसमें बड़े पैमाने पर जनवरी, अगस्त और सितंबर से दिसंबर 2025 तक इन 4 चरणों में तैनाती हुई. वहीं जुलाई 2023 से हथियारों के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें तोपखाने, गोले और गाइडेड या बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं.  INSS की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानित आय का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कैश या गुड्स के रूप में प्राप्त हुआ है. बाकी शेष 80-96 प्रतिशत अमाउंट सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सटीक पुर्जों या विशेष सामग्रियों इन रूपों में प्राप्त होगी.  

ये भी पढ़ें- 'जिनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च किए अरबों डॉलर...,' बुरा समय आते ही NATO ने काटी कन्नी, ट्रंप का फूटा गुस्सा

 

एक्सपोर्ट का कैसे पड़ेगा असर? 

रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया को उसके सैन्य समर्थन के लिए पूरा पैसा मिल जाता है तो उसपर लगे प्रतिबंधों का असर कम हो जाएगा क्योंकि इससे उत्तर कोरिया की फॉरेन करेंसी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसमें यह भी अमुमान लगाया कि साल 2025 तक नॉर्थ कोरिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.25 अरब डॉलर रह जाएगा, लेकिन अगर सैन्य तैनाती और आर्म्स एक्सपोर्ट से इनकम जोड़ें तो यह 15.8 अरब डॉलर से 23.16 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

North Korea

Trending news

'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Kashmir Weather
मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
Nitin Gadkari
Watch: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
harish rana case
हरीश राणा से भी बदनसीब मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर टूटा... फिर भी 'जिंदा लाश'
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?