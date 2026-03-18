रूस-यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया को बड़ा मुनाफा, सैनिक भेजकर कमाए अरबों डॉलर; सामने आई रिपोर्ट

North korea Helping Russia: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 4 साल हो गए हैं. इस जंग में उत्तर कोरिया ने अपने कई सैनिकों को रूस की ओर से लड़ने के लिए भेजा था, जिसकी कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर सामने आई थीं. वहीं अब सियोल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (INSS) की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेजकर 14 अरब डॉलर तक का लाभ कमाया हो सकता है.

आर्म्स एक्सपोर्ट से जनरेट की इनकम

'रूस में उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती और मिलिट्री एक्सपोर्ट का आर्थिक प्रभाव' टाइटल वाली इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगस्त 2023 और दिसंबर 2025 के बीच प्योंगयांग ने सैन्य तैनाती और आर्म्स एक्सपोर्ट के जरिए 7.67 बिलियन डॉलर और 14.4 बिलियन डॉलर के बीच इनकम जनरेट की. हालांकि, इस अवधि के दौरान सप्लाई किए गए फ्यूल, हथियार और भोजन की वैल्यू बेहद कम है, जो 580 मिलियन डॉलर से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच है.

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कैसे प्राप्त हुआ पैसा?

सियोल के खुफिया अधिकारियों के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने अक्टूबर साल 2024 में रूस में सैनिकों की तैनाती शुरू की, जिसमें बड़े पैमाने पर जनवरी, अगस्त और सितंबर से दिसंबर 2025 तक इन 4 चरणों में तैनाती हुई. वहीं जुलाई 2023 से हथियारों के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें तोपखाने, गोले और गाइडेड या बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. INSS की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानित आय का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कैश या गुड्स के रूप में प्राप्त हुआ है. बाकी शेष 80-96 प्रतिशत अमाउंट सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सटीक पुर्जों या विशेष सामग्रियों इन रूपों में प्राप्त होगी.

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एक्सपोर्ट का कैसे पड़ेगा असर?

रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया को उसके सैन्य समर्थन के लिए पूरा पैसा मिल जाता है तो उसपर लगे प्रतिबंधों का असर कम हो जाएगा क्योंकि इससे उत्तर कोरिया की फॉरेन करेंसी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसमें यह भी अमुमान लगाया कि साल 2025 तक नॉर्थ कोरिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.25 अरब डॉलर रह जाएगा, लेकिन अगर सैन्य तैनाती और आर्म्स एक्सपोर्ट से इनकम जोड़ें तो यह 15.8 अरब डॉलर से 23.16 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.