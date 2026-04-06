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Hindi NewsदुनियाKim Jong Un: क्या बुआ अड़ाएंगी टांग? बेटी या बहन...कौन होगा किम जोंग का उत्तराधिकारी; सामने आया इस बड़ी खुफिया एजेंसी का जवाब!

Kim Jong Un: क्या बुआ अड़ाएंगी टांग? बेटी या बहन...कौन होगा किम जोंग का उत्तराधिकारी; सामने आया इस बड़ी खुफिया एजेंसी का जवाब!

Kim Jong Daughter:किम जोंग की उत्तराधिकारी क्या उनकी बेटी होंगी या कोई और. इसको लेकर लंबे वक्त से अटकलें चल रही हैं. इस पर साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी ने अपना विश्लेषण दिया है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:22 PM IST
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Kim Jong Un: क्या बुआ अड़ाएंगी टांग? बेटी या बहन...कौन होगा किम जोंग का उत्तराधिकारी; सामने आया इस बड़ी खुफिया एजेंसी का जवाब!

North Korea News: किम जोंग ने अपनी बेटी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है. यानी किम के बाद नॉर्थ कोरिया की गद्दी उनकी बेटी को मिलेगी. यह मानना है साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी का. हाल ही में किम जोंग की बेटी को एक टैंक चलाते हुए देखा गया था, जिसका मकसद उत्तराधिकार से जुड़े किसी भी संदेह को दूर करना था.

क्या बोली साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी?

रॉयटर्स के मुताबिक, सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से एक क्लोज गेट पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (NIS) ने सांसदों को बताया कि उसका आकलन परिस्थितियों पर आधारित अनुमानों पर नहीं, बल्कि एजेंसी की तरफ से जुटाई गई विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित था.

सांसदों के मुताबिक, NIS ने कहा है कि टैंक चलाते हुए बेटी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनका मकसद उसकी कथित सैन्य काबिलियत को सामने लाना और एक महिला उत्तराधिकारी को लेकर उठ रहे संदेहों को दूर करना था.

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टैंक चलाते आई थी बेटी की तस्वीरें

नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने पिछले ही महीने किम जोंग और उनकी बेटी की टैंक चलाते हुए तस्वीरें छापी थीं. इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वह एक शूटिंग रेंज में राइफल चलाते और हैंडगन का इस्तेमाल करते हुए दिखी थीं.

सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद पार्क सन-वॉन ने कहा कि ऐसी तस्वीरों का मकसद 2010 के दशक की शुरुआत में किम के अपने सार्वजनिक सैन्य दौरों को 'श्रद्धांजलि' देना है, जब उन्हें अपने पिता की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा था.

13 साल की हैं जू ए 

किम की बेटी के बारे में माना जाता है कि वह करीब 13 साल की हैं, और उसका नाम जू ए है. सीक्रेट एजेंसी ने अपने पिछले एनालिसिस में कहा था कि शायद उनको अपने पिता की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है.

सांसदों ने NIS का हवाला देते हुए कहा कि डिफेंस से जुड़े प्रोग्राम्स में जू ऐ की बार-बार मौजूदगी का मकसद एक महिला उत्तराधिकारी को लेकर उठ रहे शक को दूर करना और उत्तराधिकार की कहानी को तेजी से आगे बढ़ाना है.

सांसदों के मुताबिक, एजेंसी का मानना ​​है कि उनकी बढ़ती अहम भूमिका से पता चलता है कि उन्हें पहले से ही उत्तरी कोरिया की लीडरशिप में असल में दूसरे सबसे बड़े ओहदे पर माना जा रहा है.

क्या नाराज हो सकती हैं किम की बहन?

पीपल्स पावर पार्टी के सांसद ली सियोंग क्वेन ने कहा कि NIS ने बताया कि यह सोचना गलत है कि किम की छोटी बहन किम यो जोंग, जू ऐ पर ज्यादा ध्यान दिए जाने से नाराज हो सकती हैं, क्योंकि किम यो जोंग के पास कोई आजाद ताकत नहीं है.

'पिता के साथ दिखीं, अकेले कभी नहीं'

हालांकि, उत्तरी कोरिया के कुछ जानकारों ने इन तस्वीरों को उत्तराधिकार का पक्का संकेत मानने में सावधानी बरतने की सलाह दी. कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के विश्लेषक होंग मिन ने कहा कि जू ऐ का टैंक के साथ दिखना ही यह नतीजा निकालने के लिए काफी नहीं है कि उन्हें किम का उत्तराधिकारी पक्का कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के साथ दिखीं, न कि अकेले जैसा कि किम जोंग उन अपने शुरुआती दौर में सेना से जुड़े कार्यक्रमों में अकेले दिखते थे.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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