AI बूम के बीच चिप्स नहीं ऊर्जा संकट बना बड़ा खतरा? इस देश के स्टॉक क्रैश ने खोली आंखें; सेमीकंडक्टर कंपनियों पर गिरी गाज

South Korea Stock Market: साउथ कोरिया के शेयर मार्केट में अचानक आई भारी गिरावट ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य चिप्स या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि उन फैक्ट्रियों को चलाने वाली ऊर्जा पर टिका है? KOSPI इंडेक्स 48 घंटे में करीब 15 प्रतिशत टूट गया, जिससे मार्केट से लगभग 270 अरब डॉलर की वैल्यू मिट गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 04, 2026, 06:36 PM IST
War Impact In Stock Market: दुनियाभर में जहां इन दिनों ईरान-इजरायल जंग से हाहाकार मचा है तो वहीं साउथ कोरिया में शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर एक चौंकाने वाला सवाल खड़ा किया है. क्या होगा अगर AI क्रांति के लिए सबसे बड़ा खतरा चिप्स या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाली एनर्जी हो, जो इन्हें बनाने वाले फैक्ट्री को पावर देती हों.

क्रैश हुआ शेयर मार्केट 

बता दें कि साउथ कोरिया का KOSPI इंडेक्स महज 48 घंटों में लगभग 15 फीसदी गिर गया, जिससे शेयर मार्केट से लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. इसके चलते 576 दिनों में पहली बार सर्किट ब्रेकर्स के कारण ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स इस गिरावट में सबसे आगे रहीं, जिनके शेयरों में लगभग 10 फीसदी और 12 फीसदी की गिरावट आई. पहले इसके कारण मध्य एशिया में तनाव के चलते तेल की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी को बताया गया, हालांकि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट शनाका एंसलेम परेरा का कहना है कि यह गिरावट AI बूम के बारे में कुछ और भी गहरा खुलासा कर सकती है.  

AI सप्लाई चेन क्राइसिस 

शनाका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' हर कोई कोरिया में मंदी देख रहा है, लेकिन लगभग कोई भी इसके अंदर छिपे AI सप्लाई चेन क्राइसिस को नहीं देख पा रहा है.' बता कि मॉडर्न AI सीस्टम NVIDIA ब्लैकवेल GPU, NVIDIA H100 GPU और गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कस्टम प्रोसेसर जैसे पावरफुल चिप्स पर निर्भर करती हैं. ये चिप्स AI मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं और बड़े डेटा केंद्रों को संचालित करते हैं,  लेकिन वे प्रोसेसर अकेले काम नहीं कर सकते. उन्हें डेटा प्राप्त करने के लिए एकदम तेज स्पीड वाली मेमोरी की जरूरत पड़ती है.   

सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पर दबाव 

सैमसंग और SK हाइनिक्स दुनिया के लगभग 67 फीसदी DRAM और लगभग 80 फीसदी HBM मार्केट को कंट्रोल करते हैं.

परेरा का कहना है कि HBM आज हर AI डेटा सेंटर की ऑक्सीजन है, लेकिन परेशानी यह है कि ये सभी फैक्ट्रियां बेहद ज्यादा बिजली खपत करती हैं और साउथ कोरिया अपनी 97 फीसदी पावर सप्लाई करता है. तेल और गैस का बड़ा हिस्सा मध्य एशिया से आता है और वही हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. अगर वहां तनाव बढ़ता है, तो ऊर्जा कीमतें तुरंत असर डालती हैं और सबसे पहले सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पर दबाव आता है.  

मेमोरी चिप्स का स्टॉक हुआ कम 

दुनिया भर में मेमोरी चिप्स का स्टॉक भी बेहद कम है. DRAM का केवल 2–3 हफ्ते और NAND का तकरीबन 3–4 हफ्ते का स्टोरेज है. परेरा चेतावनी देते हैं कि अगर हॉर्मुज में एक महीने से अधिक समय तक हालात बिगड़े रहते हैं, तो प्रोडक्शन में कटौती तय है. यही कारण है कि सेमीकंडक्टर शेयर टूटे, जबकि डिफंस कंपनियों के शेयर तेजी से चढ़ गए. परेरा का कहना है कि यह गिरावट बताती है कि AI सुपर साइकिल की सबसे बड़ी रुकावट चिप्स, कैपिटल या टैलेंट नहीं बल्कि वह एनर्जी है जो मेमोरी बनाने वाली फैक्ट्रियों को चलाती है और उस एनर्जी का बड़ा हिस्सा एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Stock Market

