South Korea: पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को गिफ्ट किए लग्जरी बैग-डायमंड नेकलेस, पादरी के पीछे पड़ी पुलिस
दुनिया

South Korea: पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को गिफ्ट किए लग्जरी बैग-डायमंड नेकलेस, पादरी के पीछे पड़ी पुलिस

South Korea Corruption News: साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी और  फर्स्ट लेडी किम कियोन को रिश्वत देने के आरोप में यूनिफिकेशन चर्च की नेता हान हाक जा से पूछताछ की जा रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 17, 2025, 10:13 AM IST
South Korea: पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को गिफ्ट किए लग्जरी बैग-डायमंड नेकलेस, पादरी के पीछे पड़ी पुलिस

World News In Hindi: साउथ कोरिया में पिछले कुछ समय से राजनीतिक उथल-पुथल मची है. वहां के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी  स्टॉक में हेरफेर, रिश्वतखोरी और एक कैंडिडेट के सलेक्शन में हेरफेर समेत कई संदिग्ध अपराध के आरोप में जेल में बंद हैं. पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन के खिलाफ सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. वहीं अब मामले में साउथ कोरियन यूनिफिकेशन चर्च की नेता हान हाक जा से भी स्पेशल प्रॉसीक्यूटर ऑफिस में पूछताछ की गई है.        

चर्च की नेता पर आरोप 
चर्च की नेता हान हाक जा पर पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन को रिश्वत देने का आरोप है. हान हक पर आरोप है कि उन्होंने अपने चर्च के एक अधिकारी के जरिए किम केयोन को रिश्वत दी. किम पर 80 मिलियन वॉन (लगभग 5 करोड़ रुपये) का रिश्वत लेने का आरोप है, जिसमें 2 Chanel बैग और 1 हीरे का हार शामिल है. इसके बदले में किम ने चर्च के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था. किम के वकीलों ने इन आरोपों से इनकार किया है. 

ये भी पढ़ें- खालिस्तानियों ने कनाडा में दी बड़ी धमकी, वैंकूवर स्थित भारतीय दूतावास पर करेंगे घेराबंदी

यूनिफिकेशन चर्च की प्रतिक्रिया
अभियोजकों का कहना है कि रिश्वतखोरी के पीछे जो अधिकारी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं. वहीं घटना को लेकर यूनिफिकेशन चर्च ने एक बयान में कहा कि यह बेहद दुखदायी है कि वे अपने एक पूर्व सीनियर अधिकारी के गलत काम को रोकने में असफल रहे, हालांकि चर्च ने मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है.  

ये भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ का निकल गया तोड़? भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा यह यूरोपीय देश, सामने रख दिया बड़ा ऑफर 

जेल में बंद पूर्व पीएम और फर्स्ट लेडी 
बता दें कि साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के आरोप में जेल में रखा गया है. किम केयोन ही को भी कई आरोपों में जेल में रखा गया है, जिसमें रिश्वत और स्टॉक मूल्य हेरफेर शामिल है. इन्वेस्टिगेशन टीम हान हाक से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चर्च ने किम केयेन ही के प्रभाव का इसतेमाल करके अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की. 

;